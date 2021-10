TimeSquare2.0 approda in Italia. Il primo catamarano completamente elettrico del marchio austriaco Frauscher sarà a disposizione nel cantiere Feltrinelli di Gargnano (BS).

E’ la consueta Frauscher Open Doors – giunta alla nona edizione – che ospita anche l’ultima creazione elettrica del cantiere austriaco rappresentato in Italia da Mauro Feltrinelli.

L’appuntamento è fissato per sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021, dalle 10 alle 18. Per partecipare l’organizzazione chiede di essere contattata al + 39 036571240 o alla mail frontoffice@nauticafeltrinelli.it soprattutto per comunicare il giorno e l’ora della visita.

TimeSquare2.0, il benessere a bordo

Noi lo abbiamo provato in Austria (leggi qui) in un lago dove si vedono pochi motori termici. Il luogo ideale. Si tratta di un imbarcazione pensata per vivere il lago con la famiglia o gli amici. Massima attenzione all’uso sociale, ludico e in armonia con l’ambiente.

L’aspetto conviviale si legge anche nell’angolo bar con frigo, nel tettuccio per ripararsi nelle ore più calde, nei due ampi prendisole, per chiudere con un sistema audio di fascia alta. Il benessere a bordo. Vediamo la potenza. Assicurata da due fuoribordo elettrici, nella configurazione più alta 10 kW ciascuno e alimentati da una batteria con capacità fino a 30 kWh.

TimeSquare2.0 in 3 versioni:

– 2x 2kW Torqeedo Cruise 2.0 RXL con batterie al litio da 7 kWh

– 2x 4kW Torqeedo Cruise 4.0 RXL con batterie al litio da 10 kWh

– 2x 10kW Torqeedo Cruise 10.0 RXL con batterie al litio da 20 kWh.

A partire da 178mila euro

Il modello che abbiamo testato a Gmunden aveva installati 2 fuoribordo Torqueedo da 10 kW con 4 batterie al litio da 5 kWh ciascuna. Quanto costa? La versione con 2 fuoribordo (sempre Torqeedo) da 2 kW per 7 kWh di batteria è da 178mila euro. Con due fuoribordo da 4 kw e batteria da 10 kWh bisogna aggiungere 7.980 euro. Infine con 2 da 10 kW e batteria da 20 kWh la cifra aggiuntiva è di 30.975 euro.

Le autonomie di TimeSquare2.0

• Ad una velocità di 10 km/h (oltre 5 nodi) è in grado di percorrere circa 110 km

• La velocità massima è di 26 km/h (14 nodi)

• L’autonomia di percorrenza alla massima velocità è di circa 24 km

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—