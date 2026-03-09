Francia: Powerdot e Octopus Energy lanciano la ricarica pubblica a prezzo flessibile







Anche in Francia arrivano le colonnine pubbliche a prezzo flessibile. A lanciare la tariffazione dinamica è l’operatore di ricarica portoghese Powerdot che, in collaborazione con Octopus Energy, ha introdotto sulle proprie colonnine un sistema per variare il prezzo dell’energia in base alle condizioni del mercato. Per gli automobilisti più “assidui” è previsto un risparmio annuo stimato fino a 250 euro.

La ricarica segue il prezzo dell’energia

La cosiddetta tariffazione dinamica è una modalità di prezzo già diffusa tra alcuni fornitori di energia domestica. Il meccanismo replica le oscillazioni del mercato elettrico: se l’offerta supera la domanda, i prezzi calano; se invece l’energia disponibile è minore, i prezzi salgono.

Applicata alla mobilità elettrica, questa logica permette di ridurre il costo delle sessioni di ricarica nei momenti più favorevoli. Secondo Powerdot, i clienti potranno beneficiare di sconti tra il 20% e il 50% durante specifiche finestre temporali.

Oltre al vantaggio economico, l’obiettivo è anche spingere gli utenti a ricaricare quando la rete utilizza più energia rinnovabile, migliorando l’equilibrio del sistema elettrico.

Notifiche in anticipo per approfittare degli sconti

Per sapere quando conviene collegare l’auto alla colonnina, gli automobilisti riceveranno informazioni direttamente tramite l’app Octopus Electroverse, piattaforma già utilizzata per accedere a molte infrastrutture di ricarica in Europa.

Le fasce orarie con tariffa ridotta verranno comunicate almeno 24 ore prima. In questo modo gli utenti potranno pianificare la ricarica e presentarsi alla colonnina nel momento più conveniente.

Per ottenere lo sconto, sarà sufficiente avviare la ricarica durante la finestra temporale indicata. Un approccio che ricorda, in parte, le tariffe elettriche domestiche differenziate per fascia oraria, ma adattato alla mobilità elettrica pubblica.

Un sistema integrato fra energia e mobilità elettrica

L’accordo tra Powerdot e Octopus Energy resterà attivo fino al 31 dicembre 2027 e non si limiterà alla fornitura di elettricità per la rete di ricarica.

Le due aziende hanno infatti indicato l’intenzione di sviluppare nuovi servizi dedicati agli utenti dei veicoli elettrici. Tra le opzioni allo studio figurano abbonamenti dedicati alla ricarica pubblica, offerte integrate che combinano ricarica domestica e ricarica in viaggio, servizi digitali avanzati collegati alle piattaforme di gestione della ricarica.

L’obiettivo è creare un ecosistema più integrato tra energia e mobilità elettrica.

Tariffazione dinamica: una spinta per la rete europea?

Powerdot è uno degli operatori che negli ultimi anni ha espanso più rapidamente la propria rete di ricarica rapida in Europa. In Francia l’azienda conta circa 7.000 punti di ricarica, installati soprattutto in luoghi ad alta frequentazione come parcheggi di supermercati, ristoranti, hotel e centri commerciali. Una strategia che punta a intercettare la ricarica “di opportunità”, quella effettuata durante una sosta per fare la spesa o una pausa durante un viaggio.

Nel mercato europeo modelli di prezzo flessibili, come la tariffazione dinamica, potrebbero diventare sempre più diffusi. Con la crescita delle rinnovabili e della mobilità elettrica, infatti, il costo dell’energia tenderà a oscillare sempre di più durante la giornata. Trasferire queste variazioni direttamente alle colonnine potrebbe quindi trasformarsi in uno degli strumenti più efficaci per ridurre il costo della ricarica pubblica.