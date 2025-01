La Francia ferma il nuovo nucleare: “Ritardi, costi lievitati e redditività incerta”

In Francia, la Corte dei conti ha suggerito al governo di fermare i nuovi progetti di centrali a tecnologia nucleare voluti dal presidente Macron. Un altro grave danno di immagine per l’Eliseo, dopo il calvario per la realizzazione della centrale di Flamanville: costi quadruplicati e inaugurazione rinviata di 12 anni sul programma iniziale.

Aumenti dei costi, ritardi nei lavori e scarsa redditività per gli impianti in costruzione. In Francia la Corte dei conti francese ha lanciato un nuovo allarme sui rischi finanziari legati allo sviluppo dei reattori nucleari di seconda generazione, costruiti dall’azienda statale Electricite de France (Edf). Già nel 2020, la Corte aveva suggerito una serie di misure per migliorare il monitoraggio dei costi e dei tempi di realizzazione, ma le raccomandazioni sono rimaste inascoltate.

Il progetto EPR2, i costi sono passati dai 51,7 del 2020 agli attuali 67,4 miliardi e potrebbero ancora non bastare

Il caso più emblematico riguarda i reattori EPR2, un’iniziativa voluta nel 2022 dal presidente Emmanuel Macron per costruire tre coppie di reattori con possibilità di ulteriori espansioni. Tuttavia, alla fine del 2023, l’affidabilità del progetto è stato definito ancora tecnologicamente insoddisfacente. Ritardando il passaggio dalla fase progettuale preliminare a quella dettagliata. Il costo stimato è salito da 51,7 miliardi di euro nel 2020 a 67,4 miliardi, con la necessità di ulteriori aggiornamenti sui tempi e le spese.

Così, in Francia, la Corte dei conti ha raccomandato di sospendere gli investimenti sul nucleare fino a quando non ci sarà un quadro finanziario chiaro. E sarà completata la progettazione. La redditività dell’intero programma resta sconosciuta, e i magistrati contabili suggeriscono di rinviare le decisioni finali per evitare rischi finanziari ancora maggiori.

Flamanville: inaugurata con 12 anni di ritardo

I problemi del nucleare francese sono ben riassunti dal caso della centrale di Flamanville, in Normandia. Costruito guarda caso con la prima versione della tecnologia Epr (European Pressurized Reactor). Previsto per entrare in funzione nel 2014, l’impianto è stato allacciato alla rete solo poche settimane fa. Il primo collegamento alla rete elettrica è avvenuto il 20 dicembre 2024. Dopo il collegamento, il reattore funzionerà a diversi livelli di capacità fino all’estate 2025, che finirà la fase di test.

Inoltre, il costo totale è salito a 23,7 miliardi di euro, con una redditività attesa molto bassa, inferiore al costo medio del capitale investito. Perché Edf possa guadagnare dalla gestione della centrale sulla costa normanna, il prezzo dell’energia dovrebbe raggiungere 122 euro/MWh. Un livello comparabile ai costi attuali dell’energia prodotta da gas. Peccato che la Francia, grazie agli impianti esistenti, venda nei paesi confinanti – Italia compresa – energia a prezzi intorno a 50 euro/MWh.

Risultato: perché Flamanville possa stare finanziariamente in piedi sarà inevitabile ricorrere a sussidi pubblici. Da qui l’intervento della Corte dei Conti – l’ultimo di una lunga serie – per chiedere che vengano sospesi nuovi progetti nucleari prima di avere una una maggiore visibilità su tempi e costi.

Una lezione per la Francia di cui dovrebbe tener conto anche il governo italiano che vuole il ritorno del nucleare in Italia. La tecnologia individuata, quella dei minireattori “modulari” ha le stesse incognite. Non c’è ancora un prototipo da testare, non se ne conoscono esattamente i costi e i possibili ritorni economici. E appare improbabile che se ne sappia di più quando verrà presentata la legge quadro sul nucleare, annunciata per la fine del mese dal ministro della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –