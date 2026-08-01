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il1 Agosto 2026
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Francia, guerra delle tariffe di ricarica Carrefour-Leclerc: kWh sotto 0,20 euro

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In Francia cresce la competizione sui prezzi della ricarica tra le grandi catene della distribuzione. Carrefour ha ridotto a 0,23 euro/kW (-30%) le tariffe sulle colonnine AC installate nei parcheggi dei propri ipermercati. Tuttavia, il principale concorrente, E.Leclerc, continua a offrire una tariffa ancora più bassa.

ricarica Carrefour Leclerc
Una stazione di ricarica Carrefour Énergies

Carrefour “insegue” Leclerc

La novità riguarda le 233 stazioni Carrefour Énergies presenti nei parcheggi degli ipermercati francesi. Dal 1° agosto il prezzo della ricarica in corrente alternata (22 kW) è stato ridotto del 30%, portando la tariffa a 0,23 euro per kWh.

La riduzione sembra essere una risposta diretta alla strategia del “rivale” E.Leclerc, che già a inizio luglio aveva abbassato i prezzi della ricarica sulle proprie colonnine, proponendo una tariffa di 0,19 euro/kWh, tra le più competitive oggi disponibili nella grande distribuzione francese.

Nonostante il taglio annunciato da Carrefour, il confronto resta quindi favorevole al suo principale competitor.

ricarica Carrefour Leclerc
E.Leclerc ha portato a 0,19 kW/h le tariffe di ricarica presso le proprie colonnine

Sconti e cashback per i clienti

Per ridurre ulteriormente il divario, Carrefour punta anche sul proprio programma fedeltà.

Gli iscritti al Club Carrefour ricevono infatti un accredito pari al 10-15% della spesa sostenuta per la ricarica sulla propria carta fedeltà, indipendentemente dalla potenza della colonnina utilizzata.

Sono previsti vantaggi anche per i possessori della Carta PASS, ai quali viene rimborsato integralmente il costo della prima ora di ricarica lenta.

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Ricarica e fidelizzazione

L’esperienza francese conferma come la grande distribuzione assuma un ruolo molto rilevante nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica pubblica.

La competizione tra i supermercati francesi passa sempre più anche dalla ricarica delle auto elettriche, tra tariffe vantaggiose e programmi fedeltà che diventano ottimi strumenti per fidelizzare i clienti e aumentare il tempo di permanenza nei punti vendita.

  • Risparmiare sulla ricarica? Guarda anche il VIDEO di Luca e Valerio

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