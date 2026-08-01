Francia, guerra delle tariffe di ricarica Carrefour-Leclerc: kWh sotto 0,20 euro

In Francia cresce la competizione sui prezzi della ricarica tra le grandi catene della distribuzione. Carrefour ha ridotto a 0,23 euro/kW (-30%) le tariffe sulle colonnine AC installate nei parcheggi dei propri ipermercati. Tuttavia, il principale concorrente, E.Leclerc, continua a offrire una tariffa ancora più bassa.
Carrefour “insegue” Leclerc
La novità riguarda le 233 stazioni Carrefour Énergies presenti nei parcheggi degli ipermercati francesi. Dal 1° agosto il prezzo della ricarica in corrente alternata (22 kW) è stato ridotto del 30%, portando la tariffa a 0,23 euro per kWh.
La riduzione sembra essere una risposta diretta alla strategia del “rivale” E.Leclerc, che già a inizio luglio aveva abbassato i prezzi della ricarica sulle proprie colonnine, proponendo una tariffa di 0,19 euro/kWh, tra le più competitive oggi disponibili nella grande distribuzione francese.
Nonostante il taglio annunciato da Carrefour, il confronto resta quindi favorevole al suo principale competitor.
Sconti e cashback per i clienti
Per ridurre ulteriormente il divario, Carrefour punta anche sul proprio programma fedeltà.
Gli iscritti al Club Carrefour ricevono infatti un accredito pari al 10-15% della spesa sostenuta per la ricarica sulla propria carta fedeltà, indipendentemente dalla potenza della colonnina utilizzata.
Sono previsti vantaggi anche per i possessori della Carta PASS, ai quali viene rimborsato integralmente il costo della prima ora di ricarica lenta.
Ricarica e fidelizzazione
L’esperienza francese conferma come la grande distribuzione assuma un ruolo molto rilevante nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica pubblica.
La competizione tra i supermercati francesi passa sempre più anche dalla ricarica delle auto elettriche, tra tariffe vantaggiose e programmi fedeltà che diventano ottimi strumenti per fidelizzare i clienti e aumentare il tempo di permanenza nei punti vendita.
- Risparmiare sulla ricarica? Guarda anche il VIDEO di Luca e Valerio