Francia a gonfie vele: elettriche al 35% delle vendite













Francia a gonfie vele per le vendite di auto elettriche: la quota di mercato è salita al 35%, trainata dai modelli di casa Renault.

Francia a gonfie vele, trainata dalle Renault

In attesa dei dati sul mercato italiano (verranno resi noti lunedì), lustriamoci gli occhi con il mercato francese. In luglio le elettriche hanno ampiamente superato la soglia di un terzo delle immatricolazioni, con 44.378 EV vendute. Un succeso clamoroso, legato al saliscendi (più sali che scendi) del prezzo dei carburanti e ai nuovi incentivi del leasing social. E merito anche della performance di Renault, che piazza 3 modelli ai primi 3 posti. In prima posizione, come da attese, c’è la R5 (3.794 auto vendute), ma colpisce soprattutto l’exploit della Scenic (foto in alto), seconda con 2.910. Terza piazza per la novità Twingo, a 2.564: presto per tirare le somme sull’accoglienza riservata alla piccola Renault. Solo a fine anno, con la produzione assestata, ne capiremo le reali potenzialità. Quarto posto per la Model Y a 2.400: bun risultato, visto che Tesla concentra le consegne nell’ultima parte del trimestre.

Le ibride restano al primo posto con il 41%

Se invece si guarda alle vendite complessive dei primi 7 mesi del 2026, si vede che Tesla con la Model Y mantiene il primato. Anche se di poco, avendo venduto poco più di 25 mila macchine, per la precisione 25.035. Contro le 24.458 della R5 e le 16.037 della Scenic. Sorpasso inevitabile? Sì, se Tesla non riuscirà a mettere in campo sconti&promozioni che sostengano le vendite del Suv. Quanto ai risultati delle varie motorizzazioni, in Francia ormai solo l’ibrido tiene testa all’elettrico, con il 41% di quota. Un risultato a cui le micro-hybris contribuiscono per poco meno della metà, il 20% di quota. Le auto a benzina scendondo all’11%, quelle a GPL addirittura al 4%, mentre il diesel è sempre più marginale. La partita vera, ormai, si gioca tra elettrico e ibrido.