Francia: 100 parlamentari chiedono meno tasse sui kWh per accelerare elettrificazione







Benchè in Francia il prezzo dell’elettricità sia tra i più bassi d’Europa, oltre 100 parlamentari del partito Les Républicains chiedono un taglio sul kWh per accelerare l’elettrificazione del Paese, soprattutto nei trasporti. La proposta arriva mentre il presidente Macron prepara un nuovo piano nazionale sull’elettrificazione dell’economia francese.

Secondo i firmatari, ridurre il costo dell’elettricità è indispensabile per rendere davvero conveniente il passaggio dalle fonti fossili alle tecnologie elettriche, a partire dal settore automotive. Tutti i firmatari appartengono al partito di destra-centro fondato dall’ ex presidente Nicolas Sarkozy, tutt’altro che vicino alle posizioni dell’ambientalismo radicale.

Paradosso francese: tanta elettricità pulita, ma i trasporti…

La richiesta dei parlamentari francesi parte da un punto preciso: la Francia dispone di uno dei sistemi elettrici più solidi e meno carbon intensive d’Europa grazie al nucleare, esporta energia verso i Paesi vicini, ma continua a dipendere fortemente dai carburanti fossili nel settore trasporti.

Dalla tribuna pubblicata su Le Monde, i 37 deputati e 65 senatori accusano il governo di non aver ancora creato condizioni economiche sufficientemente favorevoli per convincere famiglie e imprese ad abbandonare benzina e diesel.

Nel mirino finiscono diverse imposte che, a detta loro, continuano a gravare pesantemente sulle bollette dei consumatori. In particolare, si tratta dell’IVA, dell’accisa sull’elettricità e di alcuni contributi relativi alla rete e al trasporto di energia assimilabili ai nostri oneri di sistema

Secondo i firmatari, queste componenti fiscali riducono il vantaggio economico dell’elettrico proprio mentre i prezzi dei carburanti stanno tornando a salire.

L’auto elettrica resta il nodo principale

In Francia, come in Italia, il costo della ricarica pubblica è diventato uno degli elementi più discussi dagli automobilisti. Uno dei fattori cardine che porta il passaggio ai veicoli elettrici a rappresentare ancora una barriera psicologica ed economica per molte famiglie.

Se la ricarica domestica continua a essere competitiva rispetto ai carburanti tradizionali, le colonnine rapide pubbliche possono invece ridurre sensibilmente il vantaggio economico dell’auto elettrica, soprattutto per chi non dispone di un garage privato.

Ecco perchè, sostengono i 100 parlamentari, una riduzione strutturale delle tasse sull’elettricità renderebbe la ricarica domestica ancora più competitiva rispetto al rifornimento di benzina. Ciò porterebbe il costo totale di proprietà di un veicolo elettrico ad essere ancora più attraente.

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La richiesta dei parlamentari arriva alla vigilia della presentazione del nuovo piano francese per l’elettrificazione dell’economia, promosso dal presidente Emmanuel Macron.