Francesco Zhou Fei è il Founder di L-ETRIK, una catena di negozi dedicati esclusivamente alla mobilità elettrica. Con lui abbiamo parlato di mercato, prodotti, progetti e tendenze future.

Parlare con Francesco è come parlare con quattro persone contemporaneamente. Lui è cinese, ha lavorato e studiato in Cina quindi conosce perfettamente le dinamiche di quel Paese. E’ allo stesso tempo italiano perché è cresciuto a ha studiato a Milano e quindi conosce perfettamente anche il nostro Paese. Inoltre è un laureato alla Bocconi in business administration e MBA alla Peking University, quindi molto sul pezzo quando si parla di economia aziendale. In ultimo è il founder di una catena di negozi specializzati nella vendita di veicoli elettrici, in particolare scooter. Questo gli permette di avere il polso del mercato come pochi altri operatori del settore.

Fare un’analisi di mercato con Francesco quindi non è solo parlare di numeri, ma vuol dire riflettere con cognizione e acume su problemi e opportunità. Se si parla di futuro Francesco ha grandi progetti e la sua idea è chiara: resteranno solo quei brand che credono realmente nell’elettrico. Lo stesso sarà per i concessionari: è molto difficile per quelli che vendono termico ed elettrico cambiare mentalità e avere il giusto approccio. Nell’intervista poi racconta anche i suoi programmi futuri che verranno finanziati attraverso un equity crowdfunding (qui il link per partecipare).

