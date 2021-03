Francesco Venturini a Vaielettrico: “La ricarica fast di Enel X arriva in città”

«In settimana, a Roma, inaugureremo la prima stazione di ricarica ad alta potenza nel cuore di una città. Sarà la prima, ma non l’ultima perchè crediamo di dover servire anche chi al mattino parte per un viaggio. Perciò ne installeremo una in ogni capoluogo di Provincia». Il CEO di Enel X Francesco Venturini, intervistato per il nostro canale YouTube, esordisce con una buona notizia per gli automobilisti elettrici e per i lettori di Vaielettrico. Qui il video:

Rispondendo alle domande di Mauro Tedeschini e Massimo Degli Esposti, Francesco Venturini si dice poi certo che il 2021 sarà effettivamente l’anno della svolta per la mobilità elettrica.

Venturini: “Con l’energia ci si può anche divertire nel fare la cosa giusta, gli italiani l’hanno capito”

Spiega quali sono e come si possono superare i colli di bottiglia, soprattutto burocratici, che rallentano lo sviluppo della rete di ricarica italiana. Sottolinea i positivi segnali di un crescente interesse degli italiani per i veicoli elettrici e più in generale per la mobilità sostenibile. E nota un fermento di idee, investimenti e innovazioni al riguardo. A suo giudizio la nuova mobilità non si esaurisce nell’equazione auto elettrica-ricarica. Coinvolge tutta la filiera del trasporto sostenibile e dell’energia. A questo dovrà puntare il nuovo governo mettendo a punto il Recovery Plan. «La pandemia _ dice infatti _ ci ha concesso tanto tempo per riflettere. Gli italiani hanno scoperto così che con l’energia ci si può anche divertire, oltre che risparmiare e fare la cosa giusta».

Enel X, per esempio, registra un boom di richieste per le stazioni di ricarica residenziali. «Tantissimi ci chiedono di installarle, ancor prima di acquistar un’auto elettrica. Ma si attrezzano in prospettiva di un’acquisto già pianificato nell’arco dei prossimi mesi» ci dice Venturini.

In arrivo il pannello fotovoltaico “da terrazzo”

Altra novità dell’offerta di Enel X è un pannello fotovoltaico “da terrazzo”, che non richiede lavori di installazione se non il montaggio dei supporti. Ha una potenza installata di 340 W e si collega alla rete di casa da una semplice presa. «Non abbiamo fatto una grossa campagna pubblicitaria, ma l’offerta è già stata lanciata sul mercato. mVenturini, infine, assicura che entro quest’ anno, diventando operativo il decreto che obbliga i concessionari a dotare le aree di servizio di impianti di ricarica per auto elettriche, cominceremo finalmente a vedere colonnine su tutta la rete autostradale.

Ma Enel X, pur disponibile a collaborare con tutti i concessionari, continuerà ad installare stazioni ad alta potenza in prossimità dei caselli. «Nel 2021 entriamo nella fase due del nostro piano infrastrutturale _ ci dice Venturini _. La nostra rete e quella degli altri operatori consente già di viaggiare senza problemi dalla Sicilia alla Val d’Aosta. Il bello dell’auto elettrica è che si può caricare in tanti modi. Fra 3 e 22 kW a casa, in ufficio, in tanti parcheggi dei centri cittadini. Ad alta potenza fino a 350 kW e in meno di 20 minuti in un crescente numero di impianti sulle grandi arterie di counicazione e presto anche nel cuore delle principali città». Enel X non guarda solo all’Italia. E’ presente in Europa, in Amercia e presto in India, dove ha appena dato vita a una joint venture.

