Fpt: l’ePowertrain buono per l’on-road e la nautica

L’ePowertrain Fpt Industrial made in Italy, dopo cinque milioni di km percorsi sulle strade di tutto il mondo, approda in acqua. Con eBS 37 EVO, evoluzione del modello precedente.

Ne abbiamo scritto (leggi), ma di questo passaggio terrestre/marino parliamo con Alessandro Mor (Marine Portfolio and Product Management) e Alice Orsi (ePWT Portfolio and Product Management).

Quali sono state le principali sfide nell’adattare la gamma ePowertrain dal settore on-road a quello marino?

Sicuramente l’allargamento dell’eBS 37 EVO al mondo marino è un passo importante e che va a suggellare un percorso di costante crescita della nostra gamma ePowertrain. Intesa sia come ampiezza dell’offerta di prodotti elettrici che di vendite degli stessi in tutto il mondo.

All’interno di questa offerta, abbiamo iniziato questo nuovo capitolo con il prodotto sicuramente più affine e compatibile con il mercato marino. L’eBS 37 EVO è per noi un perfetto esempio di prodotto nato per un segmento, validato dallo stesso e su cui è nata una possibilità che abbiamo colto con immediatezza e convinzione.

Dal punto di vista del prodotto, l’introduzione del nostro pacco batteria eBS 37 EVO nel settore marino – in questo momento disponibile per applicazioni da diporto entro 24 metri – non ha richiesto nessun tipo di aggiornamento o modifica. Dopo anni di presenza nel settore on road, lo sbarco nel mondo marino è stato quindi un passo quasi naturale.

Le sfide principali sono sicuramente sul piano commerciale e sull’integrazione di sistema, supportando i clienti nell’utilizzo del pacco batteria all’interno di soluzioni ibride o full-electric.

Quali caratteristiche rendono l’ePowertrain 37 EVO particolarmente adatto alle applicazioni marine?

L’esperienza di FPT Industrial in ambito energy storage è comprovata dall’utilizzo dei clienti e dai loro oltre cinque milioni di km percorsi sulle strade di tutto il mondo. Lo sviluppo è stato interamente gestito all’interno di FPT Industrial, fattore fondamentale che ha permesso una gestione ottimale della sua introduzione nel settore marino.

Tra le diverse caratteristiche che lo rendono adatto ad applicazioni di questo segmento, sicuramente ci sono il fattore di forma facilmente adattabile alle applicazioni marine e il raffreddamento ad acqua. Inoltre, la certificazione IP6K9K / IP67 lo rendono ideale per la sala macchine su barca.

Infine, la modularità gioca a favore di soluzioni tailor-made, mentre la capacità di scaricare la corrente in 2C permette di utilizzare tutta la capacità della batteria in soli 30 minuti.

In che modo il sistema di gestione della batteria migliora le prestazioni e la sicurezza dell’eBS 37 EVO?

Il nostro sistema di gestione della batteria è l’eBM 5, completamente sviluppato da FPT Industrial. Come “cuore” e “cervello” della batteria, è una soluzione estremamente flessibile.

L’eBM 5 migliora le prestazioni e la sicurezza grazie all’ottimizzazione dei cicli di carica e scarica e monitora i parametri di funzionamento, tra cui la temperatura. Garantisce inoltre la massimizzazione della durata delle batterie in funzione delle specifiche esigenze di utilizzo.

l nuovo design interno della batteria ha richiesto cambiamenti nei processi produttivi o nei materiali utilizzati?

Sì, abbiamo dovuto apportare alcune modifiche nelle stazioni produttive, ma sono state assorbite nel giro di qualche giorno grazie ai nostri processi snelli e basati su Industria 4.0.

Automazione e digitalizzazione sono le parole chiave all’interno dell’ePowertrain Plant, stabilimento inaugurato nel 2022 (qui l’articolo con la nostra visita allo stabilimento Ndr ) e completamente dedicato alla produzione della gamma elettrica.

In questo caso, i cambiamenti principali sono stati necessari in funzione della nuova geometria interna del pacco batteria, dell’introduzione di nuovi part number e il nuovo design dei sensori e del coperchio.

Qual è l’autonomia offerta dall’eBS 37 EVO in un’applicazione tipica nel settore nautico?

L’autonomia dipende dalla potenza del powertrain alimentato dal pacco batteria, oltre che dalla missione di utilizzo. Ipotizzando 40 kWe erogati all’elica con sistema ibrido parallelo, è possibile un’autonomia di circa due ore in piena potenza.

È importante sottolineare che è possibile collegare più batterie creando soluzioni modulari e multipack, aumentando quindi l’autonomia.

Quali sono le aspettative di mercato per questa tecnologia nei prossimi anni?

In generale, l’elettrico, seppur meno del previsto e di quanto annunciato negli scorsi anni, sta crescendo in tutti i settori industriali. La nostra produzione all’interno dell’ePowertrain Plant è triplicata rispetto all’anno precedente.

Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare prodotti adattabili a un maggior numero possibile di soluzioni e con caratteristiche costantemente all’avanguardia, in grado così di rispondere alle richieste di un mercato in costante evoluzione.

In riferimento alle applicazioni marine, sicuramente prevediamo un aumento della domanda di soluzioni che prevedono propulsione ibrida o full electric, derivante dall’inseverimento delle norme per l’accesso e la navigazione in aree protette.

Inoltre, rispondono a cambiamenti nelle abitudini di navigazione; i pacchi batteria possono aumentare l’autonomia della barca al largo e permettere di stare all’ancora per periodi più lunghi, aumentando quindi il comfort e riducendo rumore ed emissioni.

Questo viene garantito da generatori di bordo che, in caso di generatori a giri variabili, possono permettere una ricarica molto rapida.

Quali sono i prossimi sviluppi previsti per l’ampliamento della gamma ePowertrain nel settore nautico?

Come sempre, continueremo a valutare l’ampliamento della nostra gamma e l’adattabilità dei prodotti già esistenti sui diversi segmenti.

È una logica che abbiamo sempre perseguito per le nostre famiglie di motori ICE, presenti nei segmenti on road, off road, marine e power generation, e che sicuramente vogliamo portare avanti anche all’interno della gamma ePowertrain. Quello dell’eBS 37 EVO è un primo tassello nato come sempre dal desiderio di rispondere alle necessità dei nostri clienti.

Per saperne di più sulle specifiche tecniche clicca sul link.

