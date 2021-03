Fpt e Cnh: trattore a biometano per il Barolo di Farinetti

Una vendemmia e un Barolo a emissioni ridotte grazie a due trattori progettati da Fpt Industrial, società di CNH industrial, al lavoro nelle cantine Fontanafredda. La tenuta voluta dai Savoia nel 1858, oggi di proprietà della famiglia Farinetti. L’inventore di Eataly punta sulla mobilità sostenibile (leggi qui).

Trattore a biometano, ma si lavora anche su elettrico e idrogeno

I due trattori cingolati da vigneto New Holland TK Methane Power, con motore FPT Industrial F28 saranno alimentati dal biogas prodotto nelle aziende partner del progetto attraverso l’utilizzo degli scarti della lavorazione agricola. Un processo circolare che punta alla produzione del biometano necessario per l’alimentazione dei due trattori. “Siamo impegnati nell’utilizzo del gas naturale da 25 anni – sottolinea Annalisa Stupenengo, Ceo di FPT Industrial -. Il nostro motore è compatibile con il biometano prodotto da fonti rinnovabili non fossili e ricavato da sottoprodotti naturali“. Si punta a ridurre le emissioni ma da Fpt ricordano un impegno più ampio su questo fronte: “attraverso l’elettrificazione e l’idrogeno. I nostri motopropulsori saranno alimentati con ogni fonte energetica“.

Perché non si è scelta la propulsione elettrica?

Inevitabile la domanda durante la presentazione: come mai non si è puntato al motore elettrico alimentato dalle batterie? La risposta tecnica all’ingegnere e vice president product engineering di Fpt Pierpaolo Biffali: “In questo specifico caso l’utilizzo delle batterie per questa applicazione mal si presta per il loro peso elevato. Inoltre è richiesta una certa autonomia che con le batterie è ridotta e si ha necessità di ricariche continue“. Questa la motivazione, ma assicura Biffali: “Stiamo lavorando alle batterie“. L’elettrico è una delle opzioni in campo: “Questo progetto è all’interno del programma regionale Tobia, noi FPT industrial siamo capofila di una rete molto vasta. In questo caso si utilizzano le rinnovabili generate dal riciclo dai residui organici. Sono sempre stati utilizzati dall’uomo; gli scarti non costano nulla anzi sono un costo anche ambientale se non vengono utilizzati. Si ottiene calore, energia, carburante e fertilizzanti“. I prodotti della digestione anaerobica dei residui.

Motore da 75 CV di potenza, si sta lavorando alla versione ibrida

L’azienda ha ricordato il premio vinto come “Motore dell’anno 2020” e visto il sistema modulare stanno sviluppando la versione ibrida elettrica. “Il motore è in grado di erogare 75CV di potenza con una coppia massima di 330Nm e garantisce quindi, in totale sicurezza, prestazioni assolutamente comparabili a quelle del modello diesel, anche sulle pendenze più scoscese e sui terreni scivolosi che caratterizzano gli impianti dei vigneti più pregiati dell’area delle Langhe“. Buona notizia per l’Italia visto che in Francia e in California si lavora a trattori elettrici per i vigneti.

Specifiche tecniche del F28

Cilindrata: 2,8 litri

4 cilindri e 2 valvole

Potenza massima di 55kw /75CV

Combustione stechiometrica e iniezione multi-point

Tecnologia senza EGR e catalizzatore a 3 vie senza manutenzione (senza DPF e SRC)

I partner del progetto: DIMSPORT S.r.l., HYSYTECH S.r.l., S.T.C. S.r.l., STEMS-CNR e T.C.E. TORINO CREA ENGINEERING S.r.l..

Farinetti punta al vino senza fonti fossili e la vendemmia a impatto zero

Alla presentazione online è intervenuto anche Oscar Farinetti: “Ora scendiamo letteralmente in campo, lo dimostreremo con la prima vendemmia a impatto zero. Questa collaborazione con Ftp è un grande esempio nazionale e internazionale“.

La mobilità agricola sostenibile in un’azienda “interamente biologica dove miglioriamo le prestazioni – sottolinea Farinetti – e creiamo dei prodotti e dei servizi che puntano al benessere dell’ambiente e del consumatore“. Il biometano non è prodotto in azienda, ma il responsabile di Fontanafredda Andrea Farinetti assicura: “Si acquista 100% certificato, ma ispirati da questo progetto puntiamo alla sua produzione“.

LEGGI ANCHE: Agricoltura e cura del verde elettrica: tutte le novità del 2020

Il barolo a emissioni zero si stapperà nel 2025

La vendemmia del cru di Barolo si terrà nella Vigna La Rosa della tenuta e nel 2025 si stapperà la prima bottiglia 100% sostenibile. Un vino pregiato che nella sua storia è entrato nella Top 100 di Wine Spectator. “Abbiamo bisogno di un nuovo Rinascimento, altrimenti sarà impossibile pensare a un domani uguale all’oggi” parole di Andrea Farinetti, in sintonia con quelle del presidente della Regione Alberto Cirio: “Non bastano più le certificazioni Dop o Igp“.

Insomma serve massima attenzione alla sostenibilità ambientale. “Dopo essere stati il ‘cuore’ dei veicoli premiati come Sustainable Tractor of the Year e Sustainable Truck of the Year” – ha aggiunto Annalisa Stupenengo – cimentarci in un settore così prestigioso e delicato come la viticultura sostenibile di altissima qualità è una sfida che abbiamo raccolto con grande entusiasmo”.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —