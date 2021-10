Foxconn, dagli iPhone alle auto elettriche. E che auto…

Foxconn svela non uno, ma tre veicoli elettrici. Il colosso della componentistica cinese, famoso per la fabbricazione degli iPhone Apple, ha grandi ambizioni.

Non mancano i quattrini e neanche le idee all’azienda cinese. In men che non si dica ha creato un nuovo marchio, Foxtron, e una piccola gamma che potrebbe arrivare sul mercato prima di quanto si pensi. Magari aiuterebbe un po’ più di fantasia nei nomi, dato che si parla per esempio di Model C e Model E per il SUV e la berlina di alta gamma che sono stati mostrati in anteprima. Con anche un tocco di made in Italy (il design è di Pininfarina) e prestazioni di tutto rispetto. La Model C dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e motore con potenza di 750 CV. Il Model E fa ancora meglio: 0-100 km/h in 2,8 secondi. Quanto all’autonomia, la Model E potrebbe arrivare a a 750 km, ma con il vecchio standard NEDC, piuttosto ottimistico. Diciamo sui 600 km se l’omologazione avvenisse con il WLTP.