Fotovoltaico verso l’agrivoltaico. A Cesena il 12 dicembre

Il fotovoltaico è cambiato notevolmente in questi ultimi anni. Materiali più leggeri e versatili, più tecnologia 4.0 mentre l’evoluzione verso l’agrivoltaico permette la convivenza con altre attività economiche. In particolare e soprattutto in ambito agricolo. Qui gli impianti a sviluppo verticale il sacrificio del suolo diventa minimo. Su questo nuovo che avanza si concentra il seminario dal titolo: Fotovoltaico, agrivoltaico e sistemi misti.

Più energia pulita e meno consumo di suolo

L’evento organizzato Regione Emilia-Romagna, Anci e i clust-ER Greentech e Build è il terzo appuntamento del ciclo di seminari Energie in Comune.

Appuntamento a Cesena il 12 dicembre dalle 15 alle 18 a Palazzo del Ridotto in piazza Almerici 12 in Sala conferenze.

Nel seminario si parlerà di come iniziano ad essere disponibili realizzazioni o progetti avanzati che consentono la convivenza tra diversi usi del suolo e la possibilità di integrazione urbanistica, architettonica e agricola. Ricordiamo il bando agrisolare con fondi del Pnrr dove sono stati finanziati impianti posizionati sui tetti aziendali (leggi qui).

Il programma

Il seminario sarà presentato da G. Claudia R. Romano (Regione Emilia-Romagna), moderato da Alessandro Rossi (Anci Emilia-Romagna). Le relazioni sono a cura di Alessandra Scognamiglio di Enea (Agrivoltaico sostenibile. Agricoltura, energia e paesaggio: non “cosa“ ma “come“); Alexandra Boini, Università di Bologna (Le potenzialità nascoste nei frutteti agrivoltaici. Occorrono le giuste conoscenze fisiologiche per gestire la co-produzione di frutta ed energia); Leonardo Palumbo di Arpae, Osservatorio Energia (Obiettivi regionali e prospettive. Il trend delle autorizzazioni e cosa comporta il raggiungimento degli obiettivi nazionali e del Patto per il Lavoro e il Clima).

Si raccontano anche le aziende alimentate dal sole

L’evento sarà arricchito dalle esperienze delle aziende: Giovanni Giambi di Agrisfera – Agrivoltaico punto di forza per il settore agricolo? Enrico Piraccini di Hera– Energy Park Faenza; Andrea Cipriani di Bonifiche Ferraresi – L‘innovazione in campo agricolo; Simone Fungipane di iGreen System – Sistemi per frutteti e impianti a spalliera; Simone Allegra di HoroWatt – Agricoltura e trasformazione .

Per partecipare ci si deve iscrivere al link, qui altre informazioni.

