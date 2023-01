Fotovoltaico sui tetti, eolico in mare: c’è un’Italia che…

Fotovoltaico sui tetti, eolico in mare: in un Paese in cui la politica sembra concentrarsi solo sul gas, c’è comunque gran fermento sulle rinnovabili. Con piccoli progetti di aziende private e grandi disegni dei centri di ricerca.

Fotovoltaico sui tetti, la scelta di Chima Florence per tagliare la bolletta

Chima Florence, lavanderia industriale che opera in Toscana ed Emilia, ha inaugurato uno dei più grandi impianti fotovoltaici del Mugello. In tutto 600 moduli, per una potenza di picco di 324kw, in grado di soddisfare il 20% del fabbisogno elettrico complessivo. L’impianto è stato realizzato su pensiline fotovoltaiche ad uso parcheggio da Gesco, che si è assunta il 100% dei costi di realizzazione. Chima Florence pagherà solo l’energia effettivamente prodotta e consumata a una tariffa scontata rispetto all’elettricità prelevata in rete.“Per un’azienda energivora come la nostra, che ha visto salire di oltre 10 volte la spesa, questo impianto rappresenta il primo passo per ridurre la dipendenza energetica”, spiega Pietro Chirico di Chima Florence. “Con molteplici vantaggi aggiuntivi: riduce immediatamente la bolletta, non ci impegna finanziariamente, garantisce la copertura del parcheggio senza costi. E riduce le emissioni di CO2 di 192 tonnellate/ anno”.

Eolico offshore, 21 proposte in fase di valutazione

“L’eolico offshore è probabilmente l’unica possibilità per incrementare le energie rinnovabili in Italia. E raggiungere gli obiettivi posti dalla UE per il 2030. Questa tipologia di sistema rappresenta un’occasione unica, una sfida per il nostro Paese. È la sola tecnologia, sebbene non ancora completamente matura, che permette di sfruttare il vento del Mediterraneo. Troppo profondo per le turbine eoliche che prevedono il fissaggio sul fondale”. Così il Prof. Domenico Coiro dell’Università Federico II di Napoli e presidente SEAPOWER scrl, durante un workshop nel capoluogo campano. Il tempo è maturo per organizzare e sviluppare una filiera tutta italiana. “Al momento – segnala Roberto Bardari del Ministero dell’Ambiente – sono in fase di valutazione le prime 21 proposte progettuali sui mari italiani. Cn trend in forte crescita. Solo queste ultime rappresentano un investimento stimato per 50 miliardi di euro, il 50% in più dell’ultima manovra finanziaria”.