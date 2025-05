Fotovoltaico, nuovo record: al 10% della produzione globale, supera il nucleare

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

In aprile, il fotovoltaico ha coperto per la prima volta il 10% della produzione globale di energia, superando il nucleare. Lo si legge in un post su X del think tank Ecco. In Italia, secondo i dati di Terna, la produzione da rinnovabili ha raggiunto il 48,2% del totale, in calo rispetto al 51,2 di un anno fa (anno record per l’idroelettrico)

Prosegue la crescita inarrestabile del fotovoltaico a livello globale. Secondo i dati rielaborato da Ecco, il think tank indipendente sulla transizione energetica e il cambiamento climatico, gli impianti fotovoltaici a livello globale hanno coperto il 10% della produzione complessiva. E’ la prima volta che accade ed è in pratica il doppio della quota dell’aprile 2022, quando la produzione si era fermata al 5,2%.

Nella Ue continua il calo del gas naturale

Con questo dato, gli impianti solari hanno sorpassato in produzione sia l’eolico che il nucleare. Si insediano così ai piedi del podio, dietro carbone, gas e idroelettrico. Del resto il 2024 si era chiuso per il fotovoltaico con una crescita del 29% della potenza installata, portando la quota complessiva delle energie pulite nel mondo al 41%. Una crescita proseguita nei primi mesi del 2025.

In particolare, anche la transizione elettrica all’interno dell’Unione europea è proseguita a ritmo sostenuto nel 2024. Con l’energia solare che ha superato per la prima volta quella del carbone. Mentre la produzione da gas naturale che è diminuita per il quinto anno consecutivo.

Anche in Italia, il fotovoltaico ha fatto registrare un nuovo record di produzione, in crescita del 19,4%

In Italia, è stato pubblicato il report di aprile da parte di Terna. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 48,2% della domanda elettrica (in calo rispetto al 51,2% di aprile 2024). “Si registra un aumento della produzione fotovoltaica (+19,4%) e geotermica (+0,5%), mentre calano idroelettrico (-28,5%) ed eolico (-6,8%)”.

Tradotto, questo significa che la crescita del fotovoltaico ha coperto sia il netto calo dell’idroelettrico (che nel 2024 aveva registrato una produzione record per le abbondanti piogge) sia la frenata dell’eolico.

