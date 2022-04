Fotovoltaico più EV in azienda: le best practice a SEC

Fotovoltaico più EV in azienda: a SEC, la Fiera di Rimini dedicata al solare, si sono confrontate le migliori best practice, con la regia di Vaielettrico.it. Il convegno, moderato da Massimo Degli Esposti di Vaielettrico e da Francesco Naso di Motus E, sarò visibile la settimana prossima sul sito di SEC.

Fotovoltaico più EV: la ricetta della Sibeg

La crisi energetica sta costringendo molte aziende a rivedere consumi e spese, indirizzandosi verso modelli più economici e sostenibili. Ma c’è chi si è mosso in anticipo, senza aspettare questa emergenza, e raccontando ora come si è organizzato per rendere virtuoso il binomio fotovoltaico più EV. Per esempio la SIBEG, azienda che imbottiglia la Coca Cola in Sicilia, ha iniziato nel 2015 a utilizzare auto full electric e ad attrezzarsi per auto-produrre l’energia. Oggi, ha spiegato l’ad Luca Busi, il parco auto conta 110 Nissan Leaf, che consentono di risparmiare l’emissione di 380 tonnellate di Co2 all’anno. Ma nel frattempo è stato installato un primo impianto fotovoltaico che ha consentito di coprire il 50% del fabbisogno aziendale e ora se ne sta impiantando un secondo per arrivare al 78%. Il punto di caduta finale è diventare totalmente carbon neutral entro il 2026. “È stata un’avventura“, sospira Busi, ricordando che non si è dovuti intervenire solo all’interno della Sibeg. A servizio delle Leaf sono state installate 70 ricariche in tutta l’isola.

Fotovoltaico più EV: altri casi virtuosi

Dalla Sicilia a Bologna: qui un’esperienza virtuosa è stata fatta dal CAAB, il mercato ortofrutticolo del capoluogo emiliano. Claudia Carani ha raccontato come in tre fasi, dal 2012 al 2019, sia stato installata un’enorme copertura fotovoltaica , con 70 mila mq di pannelli solari.Con una produzione di 14 MW, l’obiettivo è di alimentare anche una flotta elettrica per le consegne, fatta di furgoni, auto e cargo bike. Un’integrazione, quella tra veicoli elettrici e auto-produzione, che diventerà un must nell’immediato futuro, secondo Fabrizio Modica di Enel. Non a caso l’azienda propone un’offerta che integra fotovoltaico ed e-mobility. Altra best practice è quella gestita da One Wedge, l’azienda fondata da Gianni Catalfamo, per Team Work, che si occupa di servizi di delivery per clienti come Amazon. Anche in questo caso non si è pensato solo al parco auto, ma all’allestimento di “charging place” in zone strategiche per le aree coperte dai furgoni aziendali.

Sperimentazione GSE: il 25% ha il fotovoltaico a casa

Quanto il fotovoltaico e l’auto elettrica siano intrecciate è stato confermato da Mario Spagnoli del GSE, il Gestore del Servizio Elettrico. Esaminando gli automobilisti che hanno aderito all’iniziativa gratuita per ottenere un aumento gratuito della potenza installata, è emerso che il 25% dispone di un impianto fotovoltaico. Una percentuale altissima, che fa ritenere che in questo caso davvero “una cosa tira l’altra“. Un’esperienza interessante è venuta anche da Alfredo Balletti di Comal, che ha realizzato un impianto off-grid per una grande concessionaria d’auto. Con una centralina che gestisce la rendicontazione e la possibilità di alimentare non solo le ricariche, ma anche le utenze nel salone. Un impianto in grado di stare in piedi con la sola vendita dell’energia. Alberto Stecca di Silla Industries, infine, ha portato il punto di vista di chi produce wall-box che devono dialogare con impianti di auto-produzione. In un’ottica di sicurezza e di semplicità d’uso.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—