Fotovoltaico, la Ue assente: 9 dei primi 10 produttori di pannelli sono in Asia

Nell’industria del fotovoltaico la Ue è in clamoroso ritardo: un rapporto della società specializzata Wood Mackenzie mette in evidenza come nove delle prime dieci aziende produttrici di pannelli solari nel mondo si trovino in Asia. La decima è canadese.

La prima notizia è una sorpresa a metà. Nella classifica delle prime dieci società produttrici di pannelli fotovoltaici a livello globale, sei si trovano in Cina. La novità è la presenza di società dell’India, Singapore e Giappone. In pratica, il settore è dominato da società asiatiche. Solo una non si trova nel Far East, ed è canadese.

Fotovoltaico Ue, in Sicilia la prima fabbrica europea

La seconda notizia, in realtà, è una conferma. Nel fotovoltaico, a livello industriale, la Ue è tagliata fuori. Venuti meno i produttori tedeschi, che per un decennio hanno tentato di tener testa alla concorrenza cinese, il settore è da ricostruire. Per dire: la più grande fabbrica europea si trova in Italia, nell’Etna Valley alle porte di Catania. La 3Sun è di proprietà di gruppo Enel ed è sostenuta anche economicamente dalla Ue. L’amministratore delegato Flavio Cattaneo, appena arrivato poco più di due anni fa, aveva anche deciso di metterne in vendita una quota (salvo poi ripensarci)

A mettere tutto questo in evidenza è un recente rapporto di Wood Mackenzie (intitolato “Global solar module manufacturer ranking”), si riferisce ai dati del primo semestre del 2024 e analizza oltre 38 aziende di 11 Paesi diversi . Conferma come l’Asia continui a dominare il settore, occupando tutte le prime posizioni nella classifica dei produttori.

I primi dieci produttori hanno una capacità sufficiente per soddisfare la domanda di pannelli mondiale

In cima alla lista troviamo JinkoSolar, un colosso di Shanghai con una capacità produttiva integrata verticalmente, che spazia dai wafer ai moduli. Con oltre 300 GW di moduli venduti e dieci basi produttive distribuite tra Cina, Stati Uniti, Sud-Est asiatico e Medio Oriente, JinkoSolar è il principale produttore mondiale di pannelli solari da cinque anni consecutivi. Seguono altre due aziende cinesi: LONGi Green Energy e JA Solar.

Tuttavia, gli analisti di Wood Mackenzie sottolineano che quello cinese non è un monopolio incontrastato. Negli ultimi anni, produttori provenienti da India, Singapore e Giappone sono riusciti a entrare nella top 10, dimostrando la capacità di competere con i giganti cinesi. Questi dieci produttori complessivamente possiedono una capacità sufficiente per soddisfare la domanda globale annuale di nuovi pannelli solari e si sono dimostrati particolarmente resilienti alle sfide del mercato.

Nonostante il calo dei prezzi dei moduli solari – sottolinea ancora il report – le principali aziende del settore hanno mantenuto un tasso medio di utilizzo del 66% nella prima metà del 2024. Yana Hryshko, analista di Wood Mackenzie, ha evidenziato come la redditività sia stata un fattore distintivo per i leader del settore. Mentre molte aziende hanno subito perdite finanziarie, otto dei tredici principali produttori hanno registrato profitti positivi nel primo semestre 2024.

Continua il crollo dei prezzi dei pannelli solari

Il rapporto di Wood Mackenzie mette in luce anche le sfide legate alla sovrapproduzione, derivanti dalla rapida espansione della capacità industriale. Sebbene la domanda di energia fotovoltaica continui a crescere, non riesce a tenere il passo con l’offerta, creando pressioni sui margini di profitto delle aziende.

In altre parole, si continua a produrre pannelli più velocemente di quanto cresca il numero di nuovi impianti allacciati alla rete. Questo problema è aggravato dal crollo dei prezzi dei moduli solari, che sono passati da 0,24 $/watt a 0,08 $/watt, con una riduzione superiore al 70%. Il che solleva non poche preoccupazioni sulla sostenibilità economica di alcuni produttori. Una concorrenza durissima, alimentata dai continui progressi tecnologici che rendono sempre più efficienti i pannelli. Come testimonia l’ulteriore crescita degli investimenti in ricerca e sviluppo, con un ulteriore 4% nella prima metà dello scorso anno.

Fotovoltaico, quali sono le scelte della Ue?

Si attende di capire come intenderà muoversi nel settore fotovoltaico la Ue. Vorrà sostenere la nascita di una industria continentale oppure ha deciso di non investire in un settore ormai dominato dai produttori asiatici. Per usufruire solo dei prezzi bassi e puntando al massimo all’industria del riciclo dei pannelli e del recupero dei materiali?

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –