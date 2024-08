Fotovoltaico, così non va bene: a luglio frenano le nuove installazioni

In Italia, il fotovoltaico continua a crescere a ritmi elevati. Ma, dopo i record dei mesi di maggio e giugno, si registra la prima frenata: a luglio, la potenza installata del solare è salita “soltanto” di 512 mw, rispetto ai 573 di giugno e i 601 di maggio. Un segnale a cui prestare attenzione…

E’ ancora presto per dare la colpa agli ultimi provvedimenti del governo Meloni nei confronti delle rinnovabili, dal decreto Agricoltura al decreto Aree idonee che molte critiche hanno sollevato dalle società di settore. Bisognerà attendere i prossimi mesi, perché con tutta probabilità si tratta di impianti che hanno avuto il via libera nel 2023.

Ma di sicuro non è un segnale rassicurante per gli obiettivi di decarbonizzazione che dovrebbe raggiungere l’Italia. Perché come hanno sempre ammonito gli addetti ai lavori, per raggiungere i traguardi stabiliti dall’Europa al 2030, il nostro paese dovrebbe accelerare ulteriormente nelle installazioni. E non rallentarle.

Ma partiamo dai dati. A luglio, è stata installata nuova potenza fotovoltaica per 512 MW, in leggero calo rispetto a maggio e a giugno. Per l’anno in corso il totale è così salito a 3.853 MW, con una media di 550 megawatt al mese.

Lo si evince dai dati forniti da Terna, la società che gestisce la rete in Italia a livello nazionale, come elaborati dal sito QualEnergia. Questo significa che nei primi sette mesi dell’anno, l’aumento della potenza installata di energia solare rispetto al 2023 è pari al 41%. Contro il +44% dei primi sei mesi dell’anno in corso.

Nei primi sei mesi del 2024 in Italia, l’energia elettrica prodotta da fotovoltaico, eolico e idroelettrico ha superato quella da fossili

Non sarebbe nulla di allarmante, se non fosse che avere una crescita di questo tipo non basta per raggiungere gli obiettivi al 2030 posti dall’Unione Europea. Le velocità di crescita dovrebbe essere almeno del doppio.

Tra l’altro la crescita si basa soprattutto su impianti di medio-grandi dimensioni, come dimostra il calo del numero degli impianti installati (-17,5%). Questo perché, rispetto all’anno scorso, è venuto meno l’apporto del superbonus.

Di fatti, come segnala Qualenergia “da gennaio a luglio 2024, gli impianti FV di taglia fino a 12 kWp (segmento residenziale) sin confronto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

In deciso aumento, invece, gli impianti nelle taglie 20-200 kW e 200 kW-1 MW, che per lo più appartengono al segmento commerciale-industriale. Mentre le installazioni con potenza sopra al megawatt nei primi sette mesi siamo a 1.413 MW, tre volte quanto installato a fine luglio 2023.

Come detto, ora bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se si tratta solo di una frenata. Così come bisognerà capire la ricaduta sui decreto sotto accusa, che hanno posto una serie di paletti alle nuove installazioni, vietato quelli nelle aree agricole e affidato alle Regioni la competenza per l’individuazione delle aree in cui installare gli impianti.

D sicuro non si tratta di semplificazioni che potranno accelerare la crescita delle rinnovabili.

