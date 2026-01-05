Fotovoltaico industriale condiviso per le imprese energivore italiane

Il fotovoltaico industriale italiano compie un salto di scala, passando da singoli interventi locali a programmi nazionali capaci di coinvolgere centinaia di imprese. MET Energia Italia avvia un piano che porterà nuova capacità solare a circa 600 aziende energivore. Intanto a Monza SENEC Italia e Sistema Energy avviano un progetto per trasformare un’ex area industriale in un distretto a energia rinnovabile.

Si tratta di due iniziative diverse, ma accomunate da un obiettivo chiaro: ridurre i costi energetici delle imprese energivore e accelerare la transizione senza gravare sugli investimenti diretti delle aziende.

Un piano nazionale a sostegno delle rinnovabili

Nel quadro dell’Energy Release 2.0 – programma nazionale a sostegno delle industrie energivore nei processi di decarbonizzazione – MET Energia Italia (controllata italiana del gruppo svizzero MET Group) darà il proprio sostegno al settore attraverso lo sviluppo di impianti solari per circa 600 aziende su tutto il territorio nazionale.

Agirà come aggregatore per clienti industriali con un consumo complessivo superiore a 6 TWh annui, pari a quasi il 10% dei consumi dell’intera industria italiana. Un perimetro che dà la misura dell’impatto potenziale dell’operazione, pensata per accompagnare le aziende energivore verso forniture rinnovabili a lungo termine e più stabili dal punto di vista economico.

Il solare di MET Group per 600 aziende

Il meccanismo dell’Energy Release 2.0 consente alle imprese di accedere a energia rinnovabile senza dover investire direttamente in nuovi impianti o gestirne la complessità tecnica. MET si fa carico dello sviluppo, della costruzione e della gestione degli impianti, assumendo impegni di lungo periodo – fino a 20 anni – con il GSE come controparte principale.

I primi progetti sono già realtà: l’impianto fotovoltaico di Ferrera Erbognone, operativo dallo scorso autunno, e quello di Caltignaga, che entrerà in funzione all’inizio di quest’anno. Ulteriori installazioni potrebbero seguire, anche attraverso accordi con altri sviluppatori, ampliando ulteriormente la capacità rinnovabile a servizio dell’industria italiana. L’obiettivo dichiarato è duplice: contenere i costi energetici nel medio termine e ridurre l’impronta di carbonio del manifatturiero nazionale.

Rigenerazione urbana: il caso “green” di Monza

Se l’Energy Release rappresenta la dimensione sistemica della transizione, il progetto avviato a Monza mostra come gli stessi principi possano essere applicati su scala locale. SENEC Italia e Sistema Energy hanno infatti avviato l’installazione di un impianto fotovoltaico da 815 kWp sul tetto di un edificio di proprietà di RBO Investment, nell’area dell’ex quartiere Philips.

L’intervento è il primo tassello di Energy Spring Park, un progetto di riqualificazione che punta a trasformare un’area industriale dismessa in un distretto a energia rinnovabile, integrando architettura contemporanea e tecnologie smart. L’impianto produrrà circa 1,15 GWh all’anno, coprendo una parte significativa dei fabbisogni energetici del sito e generando un risparmio diretto in bolletta.

Energia pulita senza investimento iniziale

Il progetto di Monza si basa su un PPA on-site in configurazione SEU (Sistema Efficiente di Utenza): l’energia viene consumata direttamente sul posto, bypassando la rete pubblica. Anche in questo caso, il punto di forza è l’assenza di investimento iniziale per il cliente, che beneficia di un costo dell’energia stabile e prevedibile nel tempo.

Oltre ai vantaggi economici, l’impianto consentirà una riduzione delle emissioni di CO₂ stimata in 600 tonnellate l’anno, equivalenti alla piantumazione di circa 3.600 alberi. Un dato che rende tangibile il contributo ambientale di soluzioni ormai mature e replicabili.

Un modello che può fare sistema

Dalle grandi aggregazioni dell’Energy Release ai PPA on-site applicati alla rigenerazione urbana: la transizione energetica industriale in Italia passa sempre più da modelli contrattuali e finanziari innovativi, capaci di abbassare le barriere all’ingresso per le imprese.

In un contesto di prezzi dell’energia ancora instabili, il fotovoltaico diventa così non solo una scelta ambientale, ma un fattore strutturale di competitività per il sistema produttivo nazionale.

