Fotovoltaico, il pannello-foglia che produce idrogeno dall’acqua sporca

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Si chiama “New Artificial Leaf” ed è un’evoluzione del fotovoltaico. Il pannello è concepito come una foglia: in pratica, possono immagazzinare energia solare e produrre idrogeno verde partendo dall’acqua “sporca” o dall’acqua di mare. E’ l’idea della start up Green Independence che ha completata la raccolta fondi ed è pronta per passare alla fase “industriale”.

Tutto nasce con un assegno di soli 500 dollari e sei mesi di tempo per convincere una dozzina di professori dell’università di Chicago. In caso di fallimento, avrebbe dovuto rinviare di un anno la possibilità di finire gli studi.

Ma c’è sempre una sliding door che si apre al momento giusto nelle storie delle start up. Ed è quello che è successo ai primi passi di Green Independence, quando era ancora soltanto una intuizione nata dopo aver visto un video su internet.

Ma andiamo con ordine. Tutto nasce da un giovane di Brindisi. Alessandro Monticelli sta completando il suo primo ciclo di studi in ingegneria in America (università dell’Alabama, sfruttando un accordo con il Politecnico di Torino).

Come nella fotosintesi, sfrutta la luce del sole

Di passaggio a New York, in un ostello, vede un video che gli fa scattare l’idea: pannelli solari come foglie e come avviene nella “fotosintesi” sfruttano la luce del sole per produrre energia. Ma anche per immagazzinare quella non utilizzata producendo idrogeno verde.

Da qui il nome di New Artificial Leaf. Tornato a Torino il neo ingegnere si presenta a uno dei massimi esperti di tecnologia dell’idrogeno in Italia, il professor Massimo Santarelli. E lo convince, al punto che è diventato uno dei consulenti di Green Independence. Ma un conto è una idea tratta da un video: una evoluzione del fotovoltaico, un micro pannello solare che in acqua con un po’ di calore emette bollicine e libera idrogeno. Un conto è trasformare l’idea in un progetto che stia in piedi economicamente.

Prima di arrivarci ci sarà un secondo cicli di studi negli Stati Uniti, questa volta a Chicago. Dove l’idea comincia a definirsi in prototipo. Così lo racconta Monticelli: “Mi sono presentato davanti a dodici professori che dovevano decidere se assegnarmi un laboratorio. Se non avesse funzionato avrei dovuto ripetere il corso, ma senza borsa di studio“.

Alessandro Monticelli e Marta Pisani hanno fondato a Brindisi Green Independence, società che avvia la produzione di un pannello solare che utilizza acqua sporca o di mare per ricavarne idrogeno e combustibile sintetico

Ma Monticelli è un “cervello di ritorno“. Dopo aver dimostrato che il pannello-foglia funziona davvero, invece di iniziare a cercare finanziatori negli Stati Uniti, torna in Italia. Dividendosi tra il lavoro in una multinazionale – perché anche gli “inventori” devono mangiare – e i laboratori che gli vengono assegnati al Politecnico di Torino che utilizza nel tempo libero e usando le ferie.

Ad aiutarlo una coetanea, Marta Pisani: anche lei brindisina, con studi di economia e marketing. Diventano soci (e anche compagni di vita), lo aiuta a mettere in piedi la start up e dare vita a Green Independence. E a iniziare la raccolta fondi, che vede tra i finanziatori Scientifica Venture Capital, Fondo H2, Plug and Play e CDP Venture Capital, per 1,5 milioni totali. Due anni per “stabilizzare” la tecnologia del pannello-foglia fino al modello che ora è pronto per la produzione.

Si parte dall’acqua sporca o dall’acqua del mare trasformandola in acqua distillata e potabile attraverso il calore dissipato da un pannello. Il quale incamera energia elettrica in modo ancor più efficiente grazie all’azione di raffreddamento dell’acqua.

Tra i finanziatori anche Cdp Venture Capital

L’energia che non viene utilizzata è convertito in idrogeno tramite una cella elettrochimica. La cella è in grado di trasformare l’acqua satura di anidride carbonica in Syngas, una miscela di idrogeno e monossido di carbonio che diventa combustibile sintetico.