Con il fotovoltaico aumentano le specie di uccelli nei terreni agricoli

Allo stesso tempo, occorre una pianificazione rigorosa su dove realizzare gli impianti solari, ammonisce la Royal society for the protection of birds. “Gli impianti solari non rappresentano una minaccia al fabbisogno di prodotti agricoli, se costruiti su terreni agricoli di bassa o media qualità. E fortunatamente, le politiche di pianificazione in Gran Bretagna scoraggiano la costruzione di impianti solari su terreni agricoli di alta qualità“.

Un anno fa, la RSPB ha pubblicato uno studio in cui ha dimostrato che c’è abbastanza terra “per le esigenze di ripristino della natura, mentre si costruisce l’infrastruttura di energia rinnovabile per arrivare al net zero al 2025. Ma il raggiungimento di questi obiettivi in ​​tandem richiederà una pianificazione che dia priorità alla natura“.

Ma da questo punto di vista, la Gran Bretagna ha giù annunciato che verrà approvato una sorta di “piano regolatore” per le rinnovabili. Con il quale verranno individuate le aree a rischio ecologico e i siti naturali protetti dove vivono specie rare o in declino. Aree dove saranno vietate le attività delle rinnovabili perché continuino a essere “rifugi vitali per la fauna selvatica”.