Il fotovoltaico frena nel primo trimestre, ma “esplodono” le batterie

Il primo trimestre del 2025 si è così chiuso con 1.432 Mw di nuova potenza fotovoltaica connessa in Italia e 56.621 con una flessione del 16% in termini di potenza e del 39% in termini di numero di impianti rispetto 2024. Letteralmente esplosa la nuova capacità installata legata allo storage (batterie e sistemi di accumulo: segna +635 MWh in tre mesi.

Era da tempo che non si vedeva un segno meno per il fotovoltaico. Ma era prevedibile e conferma gli allarmi che si sono susseguiti nel 2024: alcuni provvedimenti del governo Meloni (in particolare il decreto Aree Idonee e il decreto Agricoltura) hanno provocato un rallentamento dei progetti legati alle rinnovabili. Un fenomeno che si dovrebbe protrarre per tutto il 2025.

La recentissima sentenza del Tar, che ha bocciato una parte del decreto Aree Idonee, è positiva per il settore. Ma inevitabilmente farà sentire i suoi benefici più avanti, dovendo il governo riscrivere a far nuovamente approvare una parte del provvedimento. In particolare, là dove aveva concesso alle Regioni “mani libere” per decidere dove installare o meno impianti rinnovabili. Una possibilità interpretata in senso molto restrittivo (il caso Sardegna è il più emblematico).

I dati sono stati rielaborati, come di consueto da Italia solare. E’ l’associazione che raccoglie buona parte delle imprese che si dedicano al fotovoltaico e alle sue integrazioni tecnologiche. Per esempio, i sistemi per la gestione intelligente dell’energia come batterie e accumuli. I dati di Italia Solare indicano nuova capacità installata per 635 Mwh.

Fotovoltaico e batterie, il Lazio guida la classifica delle nuove connessioni nel primo trimestre

Tornando al fotovoltaico, il Lazio guida ancora una volta la classifica delle nuove connessioni con 293 Mw, seguito da Lombardia (162 Mw) e Puglia (140 Mw). In termini di numero di impianti sono sul podio Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Se, invece, parliamo di potenza connessa cumulata in rapporto alla popolazione, in evidenza Basilicata, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Italia Solare mette anche in evidenza come il comparto residenziale, con i suoi 341 Mw totali collegati nel primo trimestre “sembra aver trovato una stabilità”. Potrebbe essere così finita la crisi di nuovi impianti nel residenziale, dopo la fase eccezionale degli incentivi legati al Superbonus. Il ritorno della domanda è da attribuire, con buona probabilità, alla riduzione dei costi degli impianti, alla maggiore consapevolezza degli utenti dei vantaggi del fotovoltaico e alla crescente attenzione all’autoconsumo.

“Anche senza Superbonus, le connessioni oltre 5 volte quelle del 2020”

“Oggi, senza Superbonus, le connessioni mensili di fotovoltaico rimangono stabilmente oltre 5 volte quelle del 2020“, commenta Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare secondo cui “serve mantenere la detrazione fiscale al 50% e non ridurla, come previsto al 36% a partire dal 2026”.

Il segmento commerciale e industriale segna un rallentamento rispetto al boom del 2024 “con tutta probabilità per un effetto ritardato del blocco degli investimenti”.

Ad oggi, in Italia, risultano connessi 38,5 Gw di potenza fotovoltaica per un totale di 1.935.509 impianti. Il settore residenziale pesa per il 28% con 10,7 Gw, il commerciale e industriale per il 45% con 17,5 Gw e i grandi impianti rappresentano il restante 27% con 10,3 Gw.

