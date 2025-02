Fotovoltaico e flotte elettriche: webinar il 26 febbraio alle 17

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ultime ore utili per l’iscrizione al webinar di mercoledì prossimo 26 febbraio a partire dalle 17 su autoproduzione di energia ed elettrificazione delle flotte aziendali. Un’iniziativa di NetZero Milan in collaborazione con Vaielettrico.

Webinar del 26 febbraio: di cosa si parlerà e con chi

Ne discuteranno con noi:

-Transport&Environment che ha appena pubblicato un’analisi da cui risulta che una maggior diffusione di veicoli elettrici nelle flotte aziendali rilancerebbe l’industria dell’automotive europea, evitando inoltre parte delle sanzioni per il mancato rispetto dei limiti sulle emissioni di CO2.

–A2A E-Mobility, titolare di una delle più grandi flotte elettriche Italiane (oltre 700 veicoli e 1.200 punti di ricarica) e ora pronta a mettere a disposizione dei clienti-azienda la sua esperienza offrendo il pacchetto di servizi integrati A2A e-fleet.

–SENEC, multinazionale con sede in Germania, specializzata nella gestione energetica delle aziende con particolare focus sull’autoproduzione e l’autoconsumo di energia.

–Targa Telematics, che con la sua piattaforma IoT Open Mobility Platform specifica per automotive supporta i fleet manager nella gestione delle flotte e monitora già decine di migliaia di auto aziendali elettriche.

Road to NetZero Milan

L’elettrificazione delle flotte aziendali come parte integrante di una strategia di efficientamento energetico delle imprese è uno dei temi chiave di NetZero Milan, l’ Expo&Summit sulla transizione energetica organizzato da Fieramilano il prossimo maggio (14-16 maggio 2025).

Prende le mosse dall’autoproduzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, passa per lo stoccaggio e arriva all’autoconsumo, sia per coprire il fabbisogno elettrico degli impianti produttivi, sia per alimentare a basso costo le flotte di auto aziendali. Questo il messaggio del webinar dal titolo: “E-FLEETS E DECARBONIZZAZIONE AZIENDALE. LA COMBINAZIONE VIRTUOSA DI SOLARE INDUSTRY-SCALE E FLOTTE ELETTRICHE CORPORATE”. Si rivolge a fleet manager, energy manager, piccoli imprenditori e agli stessi driver delle auto aziendali che avranno un’anteprima dell’ampia offerta di soluzioni proposte in maggio a NetZero Milan.

A chi si rivolge: fleet ed energy manager, imprenditori, drivers

Il webinar si concluderà con una sessione di Q&A che consentirà ai partecipanti di chiedere chiarimenti e approfondimenti tecnici ai quattro relatori:

Esther Marchetti – Clean Transport Manager di Transport&Environment Italia. “ Elettrificazione delle flotte: lo stato dell’arte in Italia e in Europa e le misure necessarie ad accelerarne lo sviluppo “.

Giovanni Bassi – Head of Sales A2A E-Mobility. “ Una flotta elettrica chiavi in mano: l’esperienza di A2A diventa un pacchetto di servizi per le aziende ”

Federico Pessah- Project Engineer SENEC. “ L’efficienza energetica in azienda: dall’autoproduzione all’autoconsumo”

Dario Peroni -Go To Market Manager di Targa Telematics. “ La flotta elettrica on line: monitoraggio telematico per ottimizzare i costi di gestione “. Modererà il dibattito Massimo Degli Esposti, co fondatore e direttore di Vaielettrico. partecipazione al webinar è libera, previa iscrizione a La, previa iscrizione a questo link oppure attraverso il banner in home page di Vaielettrico e nel sito di NetZero Milan a questo indirizzo

