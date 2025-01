Fotovoltaico + casa e auto elettriche: l’energia mi costa in tutto1.140 euro

Paolo ha chiuso il cerchio della sua personale sostenibilità energetica con fotovoltaico + casa e auto 100% elettriche. Pur vivendo nel cuore della Pianura Padana, con forti escursioni termiche e basso irraggiamento solare, ha già ammortizzato l’investimento nell’impianto fotovoltaico e oggi la sua bolletta energetica complessiva è di appena 1.140 euro annui. Risparmio a parte, sottolinea i benefici per la qualità dell’aria e e il bilanciamento della rete elettrica. Un modello vincente, che il governo dovrebbe sostenere con più convinzione.

Ecco i conti del mio personale bilancio energetico

di Paolo Subiaco

“Buon anno a tutti e grazie per i vostri articoli sempre utili e carichi di contenuti.

Vorrei condividere con i vostri lettori il bilancio consumi della mia casa ed auto elettrica.

Abito con mia moglie in provincia di Treviso, ho una casa singola di circa 250mq del 1992 che è stata ristrutturata 7 anni fa per avere un migliore isolamento termico (cappotto termico esterno) e per non utilizzare più il gas come fonte primaria di energia termica: ho infatti due pompe di calore, una per il riscaldamento (da 8kWt, consuma al massimo 3kW) ed una per l’acqua calda sanitaria, un impianto fotovoltaico sul tetto da 7.2kWp con inverter da 6kW, ed un contratto energia elettrica 100% rinnovabile con potenza di 5kW (potenza disponibile 5500W, oppure 6350W per max 2 ore ogni 4).

Ho inoltre una Kia eNiro del 2021 con accumulatore da 64kWh netti.

Ho schematizzato nell’immagine qui sotto l’energia prodotta, importata, autoconsumata, i relativi costi, eccetera.

E’ un bilancio provvisorio in cui ho stimato al ribasso il rimborso GSE (che in realtà dovrebbe essere superiore) per l’energia immessa in rete, e l’importo della prossima bolletta relativa all’energia elettrica di dicembre. Ho inoltre riportato i grafici dei consumi mensili della pompa di calore per il riscaldamento e raffrescamento, e l’energia mensile utilizzata per ricaricare l’auto, suddivisa poi in energia proveniente dal fotovoltaico ed energia proveniente dalla rete.

Gli sbalzi tra estate e inverno: ma così stabilizzo la rete

Si può notare come in Pianura Padana sia molto più alto il fabbisogno energetico in inverno per il riscaldamento domestico, rispetto al raffrescamento estivo.

In questa situazione le ricariche dell’auto in inverno avvengono utilizzando quasi esclusivamente energia dalla rete in quanto tutta l’energia prodotta dal fotovoltaico viene utilizzata nel mio caso dalla pompa di calore.

D’estate invece l’auto risulta un’ottima soluzione non solo per viaggiare in modo economico (l’energia dal sole costa di solito dai 6 ai 12 centesimi al kWh, nel senso che se non ricaricassi l’auto tale energia immessa in rete verrebbe retribuita dal GSE), ma anche per stabilizzare la rete: in particolar nel mese di maggio, quando l’irraggiamento solare è forte e le temperature sono basse, spesso l’energia dagli impianti fotovoltaici tende a superare l’energia consumata, portando l’inverter solare a ridurre la potenza immessa in rete per non oltrepassare la tensione di 253V (230V + 10%): in queste situazioni sarebbe auspicabile che venissero utilizzate le auto come sistema per ridurre la tensione di rete accumulando l’energia che altrimenti sarebbe persa.

Sempre per rimanere in tema, durante l’anno si sono spesso verificati dei periodi in cui il costo orario dell’energia (all’ingrosso) risultava quasi nullo: questa situazione si verificava in particolare nei weekend dei mesi di maggior produzione con temperature miti, oppure in periodo autunnale quando erano in corso importanti perturbazioni nell’Europa centrale con forti produzioni dagli impianti eolici.

Anche in questo caso sarebbe auspicabile ricaricare l’auto, per sfruttare l’energia a basso costo, cosi come sarebbe utile che anche i clienti domestici pagassero l’energia in base al prezzo orario, anziché alle fasce orarie, al fine di migliorare la stabilità della rete consentendo di consumare energia a prezzi agevolati nelle ore in cui è maggiormente disponibile e ridurre i consumi nelle ore di punta (prima mattina e sera).

L’accumulo domestico? Ho già l’auto, a me non converrebbe

Le condizioni di prezzi favorevoli saranno sempre più disponibili in futuro, anche se l’Italia sta affrontando con lentezza la transizione energetica rispetto ad altri paesi europei: infatti se in Europa nel 2024 il costo medio dell’energia elettrica è scesa del 16% rispetto al 2023, in Italia osserviamo un progressivo aumento dei prezzi in quanto dipendiamo ancora troppo dal gas.

Quando finalmente avremo anche noi una discreta capacità eolica e fotovoltaica, avremo anche noi i prezzi dell’energia negativi o azzerati come succede spesso in altri paesi europei nelle situazioni favorevoli per eolico o fotovoltaico!

Termino con un parere relativo all’accumulo domestico, che ritengo superfluo ed economicamente sconveniente quando la pompa di calore è gestita in modo ottimizzato (inseguendo la produzione del fotovoltaico), raffrescando casa attraverso l’impianto a pavimento, e le ricariche all’auto possono essere fatte anche di giorno.

Da aprile a ottobre l’energia importata dalla rete per il funzionamento di casa risulta mediamente inferiore ai 5kWh, corrispondenti a 1.3€ al giorno. Se avessi un accumulo potrei quindi risparmiare 1.3€ * 200 giorni = 260€ a fronte di un mancato introito dalla vendita di energia di 5kWh * 200 giorni * 1.15 (perdite per caricare e scaricare l’accumulo domestico * 0.10€/kWh = 115€, quindi avrei un beneficio di 260-115=145€ all’anno.

Ma quanto sarebbe il tempo di rientro per l’installazione di un accumulo statico da 10kWh se il beneficio (sovrastimato) è di 145€ all’anno?

Una boccata d’aria pulita per la Pianura Padana

Per il bene dei cittadini della Pianura Padana, auspico un cambio di mentalità da parte del Governo al fine di consentire l’installazione di nuovi parchi eolici offshore al Nord, installazione di parchi fotovoltaici con tracking per avere una maggior produzione durante le prime ore del giorno e il tardo pomeriggio, ed una maggior coscienza da parte di tutti i cittadini riguardo i temi ambientali.

Viviamo in uno dei territori più inquinati, cerchiamo di utilizzare le nuove tecnologie quando dobbiamo cambiare caldaia e auto! Serviranno tanti anni, ma quando avremo finalmente smesso di bruciare combustibili fossili e legnosi, potremo finalmente arieggiare casa senza il problema della puzza dovuta alle polveri sottili che ogni anno causa la morte di almeno 60mila italiani.

Spero che le informazioni riportate siano abbastanza comprensibili e possano essere utili a chi vuole valutare i benefici economici (oltre a quelli ambientali!) offerti dal fotovoltaico e dall’auto elettrica„.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –