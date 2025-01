Fotovoltaico + auto elettrica: ho ripagato l’impianto in 3 anni

Marco come Paolo: fatto il bilancio energetico della sua casa senza gas, con fotovoltaico e auto elettrica, dimostra di essersi ripagato l’impianto di autoproduzione in appena tre anni. Senza calcolare nemmeno l’incentivo fiscale e i ricavi per lo scambio sul posto. Squaderna i suoi conti per sementire le troppe fake news diffuse dai media e il luogo comune secondo cui è “tutta roba per ricchi“.

di Marco Di Paola

“Paolo ha mostrato sul vostro sito i dati della sua casa con fotovoltaico più auto elettrica. Anche io vorrei dare il mio contributo, però facendolo in maniera differente, perché c’è tanta disinformazione non solo sulle auto elettriche, ma anche sulle energie rinnovabili.

Una delle critiche spesso avanzate nei confronti delle rinnovabili e delle auto elettriche è che senza gli incentivi governativi per i loro costi troppo alti non sono competitive (ad esempio leggete questo articolo https://scenarieconomici.it/il-grosso-costo-della-conversione-green/ ). Voglio per questo motivo smentire dati alla mano queste false notizie, facendo il bilancio annuale della mia casa zero gas, dopo aver ricevuto i dati della mia ultima bolletta di dicembre e prima che nel mese di giugno riceva l’incentivo sullo scambio sul posto.

Ecco i miei conti, senza incentivo fiscale e ricavi per i kWh venduti al GSE

Premetto: la mia casa è zero gas con un impianto fotovoltaico senza batteria d’accumulo e posseggo una Dacia Spring, che ha percorso in un anno 14416 km, consumando 1552 kw (dati ricavati dalla colonnina di ricarica domestica). Nel 2024 il mio impianto fotovoltaico ha prodotto 9490 kw, che diventano 9369 kw a seguito della conversione da corrente DC (continua) in corrente AC (alternata). Dei 9369 kw prodotti, 4330 sono stati autoconsumati.

Immaginiamo che non esista alcun incentivo e abbia regalato tutta l’energia immessa in rete pari a 5039 kw, (ribadisco non dispongo di una batteria per impianto fotovoltaico). Ho risparmiato sulla bolletta elettrica 1156,65 euro con l’auto consumo, pagandola con il mio fornitore 0.267 centesimi di euro senza spese fisse. Nel 2024 la spesa elettrica della mia casa è stata pari a 1212,56 euro per un nucleo familiare di 5 persone.

Tremila euro all’anno risparmiati. Il sole è gratis: le crisi del gas non mi spaventano

Tenendo conto l’articolo del sole 24 al seguente link https://www.ilsole24ore.com/art/consumi-luce-benzina-ecco-quanto-spende-famiglia-all-anno-AGzSo7P per una famiglia italiana tipo di 4 persone, percorrendo 15 mila km in un anno con l’auto, si ha una spesa energetica di circa 4 mila euro l’anno. In pratica in un solo anno ho risparmiato circa 3 mila euro, anche regalando l’energia immessa in rete e senza calcolare gli sgravi fiscali del 50% su un impianto fotovoltaico.

Vale a dire che un impianto fotovoltaico di 5 kw che oggi costa intorno ai 10 mila euro viene ripagato in circa 3 anni senza alcun incentivo. Nessuna casa alimentata a gas è capace di ottenere una tale performance. Perché il sole tutti giorni splende gratis, il gas lo dobbiamo comprare sempre fino a quando non finisce dall’Algeria, dall’Azerbaijan o dall Quatar, mentre in passato lo importavamo dalla Russia.„

LE VOSTRE AUTO USATE IN VENDITA raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un video a info@vaielettrico.it

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–