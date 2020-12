Fotografiamo insieme l’elettrico in…diciamo 3D: ci state? Un sondaggio tra noi per condividere esperienze e punti di vista.

Fotografiamo insieme: che cosa vi convince, cosa no

Dal confronto arriva la conoscenza. Dalla conoscenza il progresso. Spesso sulle pagine di Vaielettrico.it ci confrontiamo in modo frenetico. A volte con lo scopo trasparente di comprendere o confrontarsi, altre volte più emotivo, con un piglio quasi da tifosi. Ma di base dal confronto si esce quasi sempre con un nuovo e più completo punto di vista. Il confronto, a volte scontro, nasce da un principio molto semplice. Se in due guardiamo allo stesso oggetto e lo fotografiamo, le immagini saranno riprese da prospettive completamente differenti. Difficilmente parlandone insieme potremmo dire di riferirci allo stesso oggetto. Ma se mettessimo assieme le immagini scattate da molti punti di vista, il risultato sarebbe una sorta di scansione tridimensionale. Avremmo una visione più oggettiva e razionale. Quindi, fotografiamo l’elettrico in una sorta di…3D fatto in casa, vi va?

Fotografiamo insieme motivi delle scelte e abitudini

Quasi mai, finora, i sondaggi sulla mobilità elettrica sono stati eseguiti su campioni italiani. Ma il nostro paese, lo sappiamo, ha le sue peculiarità. Sarebbe molto interessante riuscire a fotografare le abitudini di utilizzo di chi guida elettrico ma anche le perplessità di chi si avvicina a questa tecnologia. Abbiamo quindi pensato di realizzare noi un sondaggio. E la nostra ambizione nel farlo è anche quella di riuscire a capire meglio quali siano gli aspetti che tengono ancora lontani molti automobilisti. Per portare alla luce le carenze in un appello a costruttori o istituzioni. Oppure accorgerci che ci sono aspetti che non abbiamo mai considerato e che è opportuno approfondire. Ma altrettanto interessante potrebbe essere accorgersi di un diverso punto di vista che alberga tra chi da tempo guida elettrico. O al contrario, forse, trovare delle conferme alle proprie perplessità o ai propri dubbi. Insomma, vorremmo cercare di comprendere meglio cosa sta accadendo in Italia. Vorremmo sapere come si effettuano le proprie scelte, per quale motivi. E comprendere quali siano le esperienze d’uso di chi la scelta elettrica l’ha già fatta.

Per rispondere bastano 4 minuti del vostro tempo

I sondaggi in realtà sono due. Uno si rivolge a chi guida già un’auto elettrica. Il secondo a chi al momento guida un’auto termica. Il form rimarrà online per tutto il mese di dicembre. E a seguire pubblicheremo i risultati e li commenteremo insieme. I dati sono raccolti in forma totalmente anonima, nel pieno rispetto della privacy di ognuno. La compilazione richiede circa 4 minuti del vostro tempo, del quale vi ringraziamo fin da ora. Il tempo è una delle risorse più preziose, ma crediamo che questo tempo sia ben speso e possa fornire informazioni utili a tutta la community. Quindi, fotografiamo insieme l’elettrico… in 3D, vi va?

Per chi già guida un'auto elettrica



1. quanti km percorri ogni giorno con la tua auto elettrica?

da 2 a 10 da 10 a 20 da 20 a 40 da 40 a 70 da 70 a 100 da 100 a 150 oltre 150



2. dove ricarichi normalmente la tua auto elettrica?

a casa presso il luogo di lavoro presso le colonnine pubbliche AC (in corrente alternata) presso le colonnine pubbliche DC (in corrente continua)



3. se ricarichi l'auto a casa, con che frequenza ti capita di dover ricaricare anche presso le colonnine pubbliche?

una volta al giorno una volta ogni due/tre giorni una volta alla settimana una volta ogni dieci giorni una volta al mese una volta ogni tre mesi una volta all'anno mai



4. con che frequenza ricarichi presso le colonnine pubbliche?

una volta al giorno una volta ogni due/tre giorni una volta alla settimana una volta ogni dieci giorni una volta al mese mai



5. quante volte nel corso dell'ultimo anno ti sei trovato a non poter raggiungere un luogo per limiti di autonomia della tua auto elettrica e/o per assenza di colonnine nel luogo di destinazione o lungo il percorso?

mai una volta due volte da tre a cinque volte da cinque a dieci volte oltre dieci volte



6. quante volte nel corso dell'ultimo anno hai fatto affidamento sull'utilizzo di una colonnina che non hai poi potuto utilizzare (in quanto occupata o non funzionante)?

mai una volta due volte da tre a cinque volte da cinque a dieci volte oltre dieci volte



7. come giudicheresti nel complesso la tua auto elettrica e le sue performance rispetto a quelle della tua precedente auto termica?

decisamente peggiori peggiori sostanzialmente invariate migliori decisamente migliori



8. consiglieresti a un amico di passare all'elettrico?

dipende da molti fattori, andrebbero analizzati assolutamente no non credo si certamente si, in qualsiasi caso

Per chi guida un'auto termica, ma si sta informando sull'elettrico

1. quanti km percorri ogni giorno con la tua auto termica?

da 2 a 10 da 10 a 20 da 20 a 40 da 40 a 70 da 70 a 100 da 100 a 150 oltre 150



2. Dove utilizzi prevalentemente la tua auto termica?

in città su percorsi extra urbani in autostrada



3. disponi di un parcheggio privato?

si no



4. hai mai guidato un'auto elettrica?

no, mai si, in un test drive di mezzora si, per un giorno intero si, per una settimana



5. quale tra questi elementi ha costituito per te fino ad ora il maggior freno all'acquisto di un'auto elettrica?

l'autonomia non sia compatibile con le mie esigenze l'infrastruttura di ricarica pubblica possa costituire un limite l'auto abbia prestazioni inferiori a quelle della mia auto termica finirò per spendere di più di quanto spendo oggi dovrò passare molto tempo fermo a ricaricare l'auto la batteria si deteriorerà rapidamente



6. quale ritieni possa essere il principale vantaggio nel guidare un'auto elettrica?

i consumi ridotti la silenziosità di marcia le maggiori prestazioni le emissioni ridotte l'economia generale di utilizzo e gestione



7. in Italia un'auto elettrica costa all'acquisto secondo te generalmente di più o di meno della sua controparte termica al momento dell'acquisto?

di più di meno sostanzialmente uguale dipende dai casi



8. qual è il motivo principale che ti ha spinto ad iniziare a informarti sulle auto elettriche?

la volontà di cercare una soluzione più economica la volontà di cercare una soluzione più ecologica la ricerca di un'auto più prestazionale la ricerca di un'auto più confortevole

