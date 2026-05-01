Foto del mese / Com’è fatta una ricarica dentro













Foto del mese / Iniziamo maggio con una bella foto postata su LinkedIn da Andreas Bolze, un dirigente tedesco di Eni/Plenitude.

Foto del mese / Che cosa c’è all’interno di una colonnina Alpitronic

Qualche settimana Luca, uno studente padovano, ci aveva scritto chiedendoci di mostrare com’è fatta una ricarica dentro. Dopo tante foto di colonnnine con i cavi mozzati dai ladri di rame, diceva, vorrei vederne una che le mostra sotto la copertura. E ora, bazzicando su LinkedIn, ci siamo imbattuti in questa bella immagine che racconta che cosa si muove sotto-pancia quando validiamo l’app per attivare il rifornimento. Tra l’altro la colonnina è made in Italy, essendo prodotta dall’Alpitronic di Bolzano. “Beh, mettere in funzione una stazione di ricarica Alpitronic non è poi così semplice” scrive Bolze nel commento alla foto. “Misurazioni, aggiornamenti, integrazione back-end, test di stop d’emergenza, test di caricamento, documentazione,… Anche se l’ho visto fare qualche volta ormai, è sempre interessante. E ora c’è un processo molto positivo. Fortunatamente, il mio compito si limita a fare ‘domande intelligenti’, non ostacolare e cogliere il momento in cui non c’è un tecnico né una barriera sulla foto.

Avete immagini di colonnine in situazioni insolite?

Segue, per una descrizione più dettagliata dei lavori, il link alla pagina del Country Manager di Plenitude Germania, Kai Reichert. Pagina piena di informazioni tecniche su montaggio e manutenzione di una rete di colonnine. In questa fase l’azienda dell’Eni comprensibilmente sta spingendo molto sul mercato tedesco, che vale almeno cinque volte l’Italia. Aprendo nuove stazioni anche nelle stazioni di servizio-carburante del gruppo italiano, come nelle fotografia. Chiudiamo questo breve articolo con un appello ai lettori: avete fotografie di stazioni di ricarica in situazioni insolite come quella riportata sopra? Inviatele a info@vaielettrico.it. In fin dei conti basta un attimo per scattare, mentre la colonnina fa il suo lavoro…