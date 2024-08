L’arroganza dei fossili: “Nel 2050, petrolio e gas conteranno come ora”

La lobby dei fossili non si arrende. Un report appena pubblicato da ExxonMobil raddoppia le previsioni della domanda di petrolio al 2050: per l’Agenzia Internazionale dell’Energia sono 55 milioni di barili al giorno, per Big Oil oltre 100 milioni. E l’International Gas Union prevede he senza investimenti sul metano non si raggiungeranno gli obiettivi contro il cambiamento climatico.

Si potrebbe dire che fanno il loro “sporco” mestiere e lo fanno bene. Non è solo marketing energetico: è in atto una sorta di contro-narrazione sulla transizione energetica da parte delle lobby degli idrocarburi. Perché ci siano titoli che non parlino solo del sorpasso in tutto il mondo delle energie verdi sui fossili.

Le società del settore petrolifero e del gas naturale non perdono occasione per ricordare che non solo resteranno a lungo protagoniste dell’industria energetica, ma che ci resteranno da protagoniste. Non solo da qui al 2030, prima verifica degli obiettivo in tutto il mondo occidentale contro il cambiamento climatico. Ma anche al 2050.

E lo sostengono partendo dai numeri. Basta leggere l’Outlook appena reso pubblico, come ogni anno, da ExxonMobil, il grande colosso americano di Big Oil. Secondo gli esperti della società petrolifera, il picco della produzione verrà raggiunto non prima del 2030 e poi si manterrà più o meno stabile.

La società dei fossili contestano i dati sul calo della domanda di petrolio e gas nel mondo

Così, si legge ancora nel report, la domanda di greggio al 2050 sarà ancora oltre i 100 milioni di barili al giorno. In questo modo contraddicendo in maniera clamorosa le previsioni dell’Agenzia Internazionale dell’energia, un organismo indipendente, secondo cui la domanda al 2050 non potrà essere superiore ai 55 milioni. La metà, non proprio bruscolini rispetto alle previsioni di ExxonMobil.

Perlomeno, ExxonMobil ha l’onestà intellettuale che la richiesta dei fossili rimarrà immutata: secondo l’outlook della compagnia petrolifera, ci sarà meno domanda da parte del trasporto privato, per gli immobili e per la generazione elettrica, mentre salirà la domanda nel trasporto pubblico e delle merci nonché per l’industria chimica.

Ma Exxon fa di più: avvisa che se ci fosse una frenata negli investimenti, arriveremmo al 2030 con un fabbisogno carente di almeno 30 milioni di barili al giorno: “Una grave carenza di energia che sconvolgerebbe la nostra vita quotidiana», sostiene l’Outlook della compagnia, che sventola i timori per una impennata delle quotazioni.

La lobby dei fossili fa il suo sporco mestiere

Non è da meno l’Igu (l’International Gas Unit), l’associazione mondiale delle prime 150 aziende del settore “gasiero”. L’Igu ce la mette tutta per spiegare perché non si possa fare a meno delle “molecole” del metano. Uno degli argomenti principali riguarda il carbone: secondo il report il suo utilizzo non tramonta, anzi continua a crescere soprattutto in Asia. “E’ il responsabile del 39 per cento delle emissioni”, scrivono.

“Potrebbero essere la metà se fosse sostituito dal gas”. Confermando, così, almeno due principi incontrovertibili: anche il gas inquina (sebbene meno del carbone, ma inquina). E che le emissioni sarebbero a zero, se il carbone fosse sostituito dalle rinnovabili.

Insomma, le lobby dei fossili fanno il loro mestiere o come si direbbe a Roma “ce stanno a provà”.

