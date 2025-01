Fossi in Norvegia la comprerei l’elettrica, ma in Italia…Fabio condivide la sua esperienza di viggio nel Paese scandinavo, un paradiso rispetto al nostro. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

L’ho provata lassù, noleggiare una EV costa un terzo di un’auto a benzina

“Vi leggo da un po’, facevo parte del gruppo che vede come un grosso limite il fatto che l’autonomia non sia di 1.000 km e che non si possa ricaricare in 2 minuti. Quest’estate mio fratello, proprietario di un’elettrica, e un mio carissimo amcio, anche lui giá passato all’elettrico, mi hanno inviato il link di una Enyaq in vendita. Ho iniziato ad informarmi e ho capito l’importanza della curva e della velocitá di ricarica, fino a cambiare completamente idea. Purtroppo l’affare mi é sfuggito e l’acquisto é stato rimandato, peró volevo raccontarvi della mia esperienza norvegese. Tra Natale e capodanno sono stato nel nord della Norvegia, nell’organizzare il viaggio sono entrato nel mio solito comparatore di autonoleggi. E ho notato che una ID.3 (o similare) costava circa 1/3 in meno di una Yaris benzina (o similare). Per cui ho pensato: proviamoci (nonostante avessi letto un vostro articolo, o forum, dove qualcuno sconsigliava di fare le prove in vacanza)“.

Fossi in Norvegia…/ Qui nella periferia di Milano ricariche poche e care

“Al mio arrivo a Tromso la ID.3 non c’era, ma mi hanno consegnato una Subaru Solterra. In una settimana ho guidato 1.500 km al costo di 156€. Non ho mai sentito la pressione di non arrivare da qualche parte. Ad ogni sosta collegavo la macchina alla spina, facevo quello che dovevo fare e al mio ritorno la macchina era pronta per la tappa successiva. Al mio rientro ho pensato: come sarebbe qui…Abito nella prima periferia di Milano e colonnine fast oppure Tesla le conto sulle dita di una mano. Sono andato a vedere il prezzo della fast al supermercato dove vado di solito. È pubblicizzata a 0,89 €/kWh per ricariche tra 61 e 149 kW. Là spendevo tra 0,34 (4 NOK presso Tesla) e 0,51 (5,99 NOK presso gli alti) e mi é tornato qualche dubbio sulla fattibilitá della cosa in Italia. In conclusione. Sono rimasto davvero affascinato dall’auto (soprattutto in salita), ma davvero dubbioso che nel nostro paese funzioni tutto cosí bene come là. Probabilmente il problema non é quando si é li non essere abbastanza organizzati, ma quando si ritorna rendersi conto che siamo ancora lontani. Tanto vi dovevo“. Fabio Rui

Risposta. Su una cosa siamo d’accordo: in Italia le ricariche sono troppo care, tra le più costose d’Europa. E questo è forse il principale motivo dello scarso successo dell’auto elettrica nel nostro Paese. Sul fatto che ci siano poche ricariche, invece, non siamo d’accordo, tanto più nella zona di Milano, che è una delle meglio attrezzate. Il problema, paradossalmente, è soprattutto l’opposto: le colonnine sono scarsamente utilizzate perché le auto elettriche in circolazione (a differenza della Norvegia) sono poche. E questo sotto-utilizzo induce i gestori a tenere i prezzi alti, per recuperare almeno parte dell’investimento. Finché non spezziamo questo circolo vizioso…

