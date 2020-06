FORUMAutoMotive, un webinar sulla mobilità green

FORUMAutoMotive organizza una lezione-webinar di mobilità green, in collegamento streaming ed in diretta Facebook, lunedì 22 alle 14.30. Ci saremo anche noi di Vaielettrico.it, con Mauro Tedeschini.

FORUMAutoMotive: a confronto tutte le tecnologie

È il terzo appuntamento nei webinar organizzati da FORUMAutoMotive (qui il sito). Questa volta si parlerà di “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità green”. Un tema più che mai attuale in un momento nel quale, secondo gli organizzatori, “nessuna tecnologia può essere sacrificata a favore di altre che non rappresentano la soluzione definitiva per la mobilità del futuro“. Saranno analizzate le potenzialità delle soluzioni classiche, dalla benzina al diesel, dall’elettrica all’ibrida, senza dimenticare metano e GPL, in attesa dell’idrogeno. In studio, accanto al promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, e al presidente di ACI Milano, Geronimo La Russa, si aggiungeranno Andrea Crespi, dg di Hyundai Italia, e Alberto Caprotti, del quotidiano “Avvenire”. Si alterneranno gli interventi di: Massimo Ghenzer, presidente di Areté-Methodos. Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica. Daniele Bandiera, ad del Gruppo IP. Daniele Lucà, SVP Global Sustainable Mobility di Snam. Cristiano Musi, ad di Landi Renzo. Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico.

Presentazione del Global Automotive Outlook

L’appuntamento rappresenta anche l’occasione per presentare i risultati del “17° Global Automotive Outlook: dominare l’incertezza”. A commentare, nel dettaglio, lo scenario italiano post pandemia sarà ancora una volta Dario Duse, managing director di AlixPartners. Un panorama che per le industrie dell’auto apre “un’era di vendite depresse” che porterà mancati ricavi quantificabili fino a 1,3 trilioni di dollari e profitti non generati per 220 miliardi da oggi al 2022.

“Nonostante ciò – anticipa Dario Duse – l’industria sta continuando e continuerà a investire. Sono previsti più di 230 miliardi di dollari per la sola elettrificazione, con il lancio annunciato di più di 300 veicoli elettrificati entro il 2023. Anche se ci attendiamo che questi piani possano essere rivisti, rimangono numeri che confermano l’impegno dell’industria verso soluzioni green di mobility. Pur nella necessaria iper-selettività nelle decisioni di allocazione del capitale”.

