Forum mondiale sulle batterie al litio a Padova. La più importante conferenza mondiale sul tema per la prima volta in Italia, dal 3 al 5/11. È la 16esima edizione dell’International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automotive Applications (ABBA-16).

Prof e ricercatori assieme a tecnici automotive (BMW, Ferrari…)

L’evento è organizzato dai professori Vito Di Noto (Dipartimento Ingegneria Industriale Università di Padova) e Khalil Amine (Argonne National Laboratory). E riporta in Europa (l’edizione 2019 fu in Germania) una delle più prestigiose conferenze mondiali sulle batterie per veicoli elettrici. Attesi circa 500 partecipanti, provenienti da oltre 28 Paesi di tutti e 5 i continenti: Europa, America, Asia, Africa e Oceania. Tra i 52 speaker previsti, i massimi esperti internazionali nel campo delle batterie, tra cui esponenti del mondo accademico, istituzionale e industriale.Come Peter Bruce (University of Oxford), Yi Cui (Stanford University). Clare Grey (University of Cambridge). Gerbrand Ceder (UC Berkeley). Shirley Meng (University of Chicago). Eric Wachsman (University of Maryland). Kohei Uosaki (Japan Science and Technology Agency). Michael Berube (U.S. Department of Energy) e William Chueh (Stanford University). Per il mondo automotive Juliane Kluge (BMW) ed Elena Ligabue (Ferrari).

Si discuterà delle nuove generazioni di batterie agli ioni di litio e post-litio

Accanto al mondo accademico, parteciperanno aziende leader del settore automotive e dell’industria delle batterie. Tra cui Nissan, BMW, Honda, Hyundai e Ferrari. Insieme ai principali produttori di materiali e componenti per accumulatori. Spiega il prof. Di Noto: “Ospitare la conferenza ABBA-16 significa per Padova porsi al centro di un dibattito cruciale per l’automotive. Investito da una trasformazione senza precedenti del paradigma produttivo Durante la conferenza si discuteranno le nuove generazioni di batterie agli ioni di litio e post-litio, i materiali avanzati per catodi, anodi ed elettroliti. Le strategie per la sostenibilità, il riciclo e l’economia circolare. Le politiche e direttive internazionali su batterie e mobilità elettrica, con particolare attenzione alle normative europee, statunitensi e asiatiche. Fino allo sviluppo e alle prospettive dell’industria globale delle batterie“.

