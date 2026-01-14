Fortech acquisisce ElectriEase: nasce la piattaforma italiana della ricarica

Fortech acquista ElectriEase. Nace così una piattaforma software verticale italiana per la gestione delle infrastrutture di ricarica. L’operazione mira a ridurre la complessità tecnologica per operatori e gestori della ricarica.

La società riminese, attiva dal 2006 nei servizi di pagamento, automazione e digitalizzazione per la mobilità tradizionale ed elettrica integra infatti le proprie competenze con quelle della giovane società EletriEase, specializzata nello smart charging e nell’analisi avanzata dei dati.

Una strategia che punta sulle piattaforme, non sui silos

Come sottolineato da Massimo Banci, Chief Business Officer di Fortech, l’acquisizione nasce da una visione condivisa di mobilità intelligente e integrata. L’unione delle competenze consente di superare la logica dei sistemi chiusi, spesso ancora diffusa nel settore della ricarica, per costruire piattaforme capaci di dialogare con più attori della filiera. Un approccio particolarmente rilevante nel contesto europeo, dove interoperabilità e standard aperti restano condizioni chiave per la scalabilità dei servizi EV.

Fortech porta in dote una presenza già consolidata: oltre 14.000 stazioni di servizio tradizionali connesse in Italia, più di 4.000 POS per la ricarica elettrica tra Italia ed estero. Più centinaia di nuove installazioni in fase di attivazione. Numeri che spiegano perché l’azienda sia oggi considerata uno dei principali operatori italiani nei servizi di pagamento outdoor ad alta automazione.

Il valore di ElectriEase tra software e dati

Fondata nel 2024 e con sede a Roma, ElectriEase si è affermata come piattaforma all’avanguardia per la gestione delle infrastrutture di ricarica EV. Attraverso l’app BeaglePlug, conta circa 20.000 utenti e connette oltre 434 mila punti di ricarica, per un totale di più di 6 milioni di kWh erogati. La piattaforma ElectriEASE, in versione all-in-one e whitelabel, consente a operatori e provider di avviare rapidamente servizi di ricarica efficienti, semplificando gestione e accessibilità per gli utenti finali.

Il contributo più rilevante per Fortech è il know-how software: smart charging, gestione avanzata delle infrastrutture e valorizzazione dei dati operativi. Un asset che diventa centrale in una fase in cui la crescita della rete di ricarica non può più prescindere da ottimizzazione, affidabilità e qualità del servizio.

Impatti sul mercato italiano ed europeo della ricarica

La convergenza tra hardware, software e pagamenti è ormai la leva per rendere sostenibile la crescita dell’e-mobility. L’integrazione tra Fortech ed ElectriEase promette di ridurre la frammentazione tecnologica che ancora penalizza molti operatori. L’ingresso in un gruppo strutturato rappresenta per ElectriEase una leva di accelerazione: più risorse, solidità industriale e accesso a nuovi mercati europei, sottolinea l’amministratore delegato Marta Lapiana.