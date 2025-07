Fortech accelera con Perwyn e Scouting, nuovi soci che si uniscono ai fondatori per spingere oltre i confini nazionali l’azienda riminese.

Nuovi soci per l’azienda riminese, un leader nei pagamenti alla colonnine e nei distributori

Fortech, attiva dal 2006,in pochi anni è diventata un unto di riferimento nelle soluzioni tecnologiche per il rifornimento di carburante e la ricarica elettrica. Sue sono, tra le altre, le colonnine che troviamo nelle stazioni di servizio sull’Autobrennero, con pagamenti semplici anche con bamcomat o carta di credito. Ora, a 19 anni dalla fondazione, l’azienda si prepara a un nuovo salto di scala, per investire ancor più in tecnologia, automazione e capitale umano. Annunciando l’ingresso, con una quota del 30%, di Perwyn, in qualità di lead investor, e di Scouting, che ha strutturato e co-investito nell’operazione. Perwyn e Scouting si uniscono ai 5 soci fondatori Piersergio Avagliano, Massimo Banci, Carlo Perico, Jonny Tosi e Marco Vasini, che continueranno a ricoprire il ruolo di protagonisti nel futuro della società. Forti di una visione imprenditoriale condivisa e di un profondo know-how del settore, mantenerranno una leadership operativa e strategica nel nuovo assetto.

Fortech accelera, con una nuova fase di internazionalizzazione

La partnership punta a dare a Fortech nuove risorse per investire in innovazione e consolidare la sua presenza sul mercato, accelerando lo sviluppo all’estero. Si tratta del primo investimento in Italia di Perwyn, importante investitore europeo di private equity specializzato nella crescita di aziende di medie dimensioni. L’accordo rientra nella sua strategia di collaborare con realtà fondate da imprenditori emergenti in tutta Europa, per supportarne crescita, professionalizzazione e internazionalizzazione. Anche per Scouting, che investe in aziende famigliari di medie dimensioni, si tratta della prima operazione in Italia. Spiega Massimo Banci, capo dell’area business di Fortech afferma: “Fortech nasce da un approccio innovativo in un settore tradizionalmente statico, affermandosi nel tempo come leader nei servizi di rifornimento carburante e mobilità. Con l’ingresso di Perwyn e Scouting, partner internazionali di grande esperienza, si apre una nuova fase di crescita: rafforzeremo il nostro posizionamento, puntando all’internazionalizzazione e a un salto di scala. Continueremo a guidare l’innovazione con ambizione e indipendenza, con l’obiettivo di offrire più valore ai clienti e nuove prospettive al nostro team”.