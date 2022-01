Forse non è una bufala: ecco il tre ruote Daymak Spiritus marciante

E’ canadese ed è pronto per arrivare sul mercato il tre ruote elettrico più veloce del mondo: si chiama Daymak Spiritus e raggiunge quasi i 140 orari. Il prototipo statico fu presentato in ottobre, ma ora è arrivato un video che lo mostra in movimento, nelle strade di Toronto dove verrà prodotto.

Le prime consegne di Daymak Spiritus nel 2023

Noi ne parlammo in maggio (leggi) quando il fondatore di chiare origini italiane Aldo Baiocchi presentò a Forbes un’azienda in pieno boom, con una gamma di sei diversi veicoli a due, tre quattro ruote e persino un aerotaxi eVtol. Tutto sulla carta allora: buone idee tutte da concretizzare. Almeno la prima ora sembra essere realtà, anche se l’arrivo sul mercato è slittato al 2023.

Lo Spiritus è un veicolo elettrico per pendolari a tre ruote e due posti. Dispone di pilota automatico opzionale, connessione Wi-Fi, i, aria condizionata, ricarica di mantenimento solare con pannelli fotovoltaici e sistema di intrattenimento completo. E’ prevista anche la possibilità di ricarica ad induzione. Il motore ha 100 cv, la batteria da 30 kW garantisce un’autonomia di 300 km. Una versione più performante, tutta in fiba di carbonio e con powertrai potenziato a quasi 200 cv, dovrebbe superare i 200 km/H con più di 480 km di autonomia. Ovviamente differenti i prezzi: il modello base costerà 19.995 dollari, il secondo ben 149.995 dollari canadesi.

Quando è fermo Daymak Spiritus estrae bitcoin

Daymak Spiritus non è l’unico tre ruote in circolazione. Abbiamo visto Arcimoto, Electrameccanica Solo, la spettacolare proposta di Aptera e molte altre proposte in Europa. Ha però un’altra particolarità: il suo computer di controllo è in grado di lavorare per estrarre criptovaluta quando non è al servizio dell’auto. Quindi entra in attività per produrre un reddito per il proprietario.

«Siamo entusiasti di mostrare e spiegare i nostri nuovi entusiasmanti IP, come il sistema di ricarica wireless Ondata e la suite di criptovaluta Nebula», ha spiegato Baiocchi, presidente di Daymak in ottobre durante un’anteprima. «La rivoluzione blockchain sta rimodellando la sfera finanziaria in tutti i settori e Daymak è orgogliosa di spingere i confini del settore dei trasporti… con un’auto che è stata finanziata in parte attraverso il mining di criptovalute e i pagamenti in criptovalute».

Il fondatore: “Ordini per 250 milioni di dollari”

Daymak ha l’obiettivo di costruire fino a 50.000 veicoli elettrici Spiritus a tre ruote all’anno, creando centinaia di posti di lavoro nella produzione dei veicoli e nelle tecnologie derivate. Oggi i partner tecnologici sono EV Battery Tech e IONiX Pro. Intanto sta raccogliendo preordini e secondo Baiocchi il valore della produzione prenotata ha già raggiunto i 250 milioni di dollari. Per questo Daymak sta finalizzando la costruzione di un nuovo stabilimento.

