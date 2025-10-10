Formula E da record: nel 2026 più gare e nuove auto







La Formula E chiude il campionato 2024/2025 con numeri in continua crescita: 561 milioni di spettatori e una fanbase globale in ascesa, con grande coinvolgimento digitale. E nel 2026 in arrivo nuove gare.

Un successo che consolida il massimo campionato mondiale di auto elettriche come uno dei più seguiti del motorsport internazionale. Almeno questo è quello che raccontano i numeri della stagione appena conclusa, l’undicesima, con un’audience televisiva globale che ha superato i 560 milioni (+14%) e la fanbase mondiale che ha raggiunto quota 422 milioni di appassionati (+13%).

In ascesa anche il coinvolgimento digitale, con 1,39 miliardi di impression sui social e un boom del 47% nelle visualizzazioni video.

L’elettrico trascina: picco storico a Mexico City

La stagione 2024/25 ha segnato un passo avanti decisivo per la Formula E, che continua a espandersi nei principali mercati mondiali, puntando ad attrarre un pubblico sempre più giovane e digitale.

Gli organizzatori riferiscono che la media per gara ha raggiunto i 33 milioni di spettatori cumulativi, in crescita del 16% rispetto alla stagione precedente. In particolare, il Mexico City E-Prix ha toccato il picco storico di 46 milioni di spettatori per una singola gara, segnando un aumento del 38% rispetto alla media stagionale.

Dati alla mano, tra i milioni di fan oggi i più coinvolti si registrano negli Stati Uniti, in Cina, Regno Unito e Germania. In Italia, l’interesse verso la Formula E cresce di anno in anno, anche grazie alla presenza di piloti e team legati al nostro Paese e al richiamo di costruttori come Maserati MSG Racing.

Sul fronte digitale, la Formula E continua a spingere sull’acceleratore: le visualizzazioni video sono aumentate del 47%, con un forte contributo dei contenuti Evo Sessions, mentre TikTok è diventato la seconda piattaforma più seguita (+37%). Il totale delle impression social ha superato 1,39 miliardi, segno di una community globale sempre più attiva.

Innovazione e spettacolo al centro del progetto

Secondo i vertici del campionato, la crescita dell’audience conferma la validità della strategia: gare imprevedibili, nel cuore di città iconiche, con monoposto sempre più performanti. L’introduzione della GEN3 Evo, la vettura FIA più veloce mai realizzata in accelerazione, ha contribuito a rendere la competizione più spettacolare e accessibile anche a nuovi spettatori.

L’obiettivo dichiarato è superare i confini del motorsport tradizionale, rendendo l’elettrico un linguaggio universale di performance e innovazione. Per il pubblico europeo, e italiano in particolare, la Formula E rappresenta una vetrina concreta del potenziale delle tecnologie elettriche che presto potrebbero arrivare sulle strade di tutti i giorni.

La transizione elettrica del motorsport diventa così un banco di prova per la mobilità del futuro.

Nuovi circuiti. E a fine anno le nuove GEN4

Archiviata l’edizione dei record è già tempo di pensare a quello che verrà. La dodicesima stagione del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E prenderà infatti il via il prossimo 6 dicembre a San Paolo (Brasile) e sarà la più lunga di sempre.

Il calendario includerà nuove tappe a Madrid e Miami, oltre al ritorno di Berlino, Tokyo e Shanghai, tutte con doppi appuntamenti. Monaco ospiterà due gare consecutive sul suo iconico circuito cittadino, mentre la chiusura avverrà come da tradizione a Londra il 15-16 agosto 2026.

Al termine della stagione si concluderà l’era della monoposto GEN3 Evo, in attesa della presentazione del nuovo modello GEN4, prevista per la fine del 2026.

