Forlì: Dovi e Loris, cosa ci fate fra i testimonial dei “No BESS”?













Tre progetti per grandi impianti di stoccaggio di energia (BESS, ovvero Battery Energy Storage System) seminano lo scompiglio a Forlì, dopo che un comitato di cittadini “No BESS” ha reclutato come testimonial due ex campioni di motociclismo: Loris Reggiani, poi elettro presidente, e Andrea Dovizioso. Un lettore, Marco Di Paola, ci segnala la vicenda che oggi sarà oggetto di un incontro tecnico nell’aula del Consiglio Comunale, trasmesso in diretta streaming sul sito del Comune di Forlì. Vaielettrico ha contattato Loris Reggiani che risiede a circa 150 metri dal perimetro di uno dei tre impianti. Lamenta soprattutto il mancato rispetto della prevista distanza dalle abitazioni, che la legge fissa in 500 metri. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Due grandi inquinatori ora hanno paura delle emissioni

“Gentile Vaielettrico – ci scrive Marco -, vi volevo segnalare questo articolo del Resto del Carlino. Due note star del motociclismo, che hanno inquinato a più non posso con le loro moto, si oppongono a un sistema di stoccaggio per impianti rinnovabili lamentando le emissioni dovute ad eventuali incendi. Hanno però dimenticato le numerose ricerche sui rischi di incendio delle batterie, che sono bassissime. A questo punto mi chiedo, quando si installa un impianto fotovoltaico domestico con batteria di accumulo ci vuole l’autorizzazione dei vigili del fuoco?„

Una centrale Terna e tre impianti di stoccaggio: la storia

Risponde Massimo Degli Esposti– Un passo indietro per chiarire la vicenda. I tre impianti di stoccaggio di Durazzanino, Malmissole, Poggio e Pieveacquedotto saranno al servizio della stazione di trasformazione Terna di via Oriziana.

A quanto è dato sapere, un primo impianto, proposto dalla società società Sphera Nordea Srl, ha già terminato l’iter di autorizzazione e il cantiere si aprirà a breve (qui la delibera che risale al 2024). La potenza nominale è di 120 MW. Si compone di 224 container BESS suddivisi in 32 unità modulari, ciascuna composta da 6 moduli batterie, un modulo PCS-Power Conversion System e un modulo ausiliare. Occupa una superficie complessiva di 31.500 metri quadrati e sarà collegata alla centrale Terna da un cavo interrato di 430 metri.

Un secondo progetto, presentato da Rne 19 srl, riguarda un impianto da 100 MW; un terzo, da 50 MW, è stato presentato dalla società Arancia Energy srl. Entrambe le istanze sono all’esame dell’agenzia regionale per l’ambiente Arpae che poi passerà la pratica alla Conferenze dei servizi. In quella sede saranno esaminate anche le istanze contrarie dei cittadini. In totale, quindi, si concentreranno nelle tre frazioni di Forlì circa 500 container di batterie per una potenza totale di 270 MW. Uno dei più significativi interventi pianificati in Italia.

Oggi in streaming i dettagli dei progetti che scuotono Forlì

Ricordiamo che la prima asta di assegnazione MASE-Terna ha aggiudicato autorizzazioni per 10 GW di nuova potenza di accumulo (67 GWh di capacità energetica) da realizzare entro il 2028, raddoppiando di fatto la potenza installata in Italia. Si tratta di impianti chiave per stabilizzare la rete elettrica italiana, sempre più basata su energia da fonti rinnovabili, intermittente e non programmabile.

I dettagli si conosceranno oggi, quando i tre progetti saranno illustrati nella riunione della 2^ Commissione consiliare, a partire dalle 16:00. Parteciperanno Arpae Emilia-Romagna, AUSL Romagna e i tecnici progettisti. Tutti i cittadini potranno seguire la seduta che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Forlì.

Reggiani: vogliamo solo il rispetto della legge

Il comitato presieduto da Loris Reggiani promette battaglia. Su che base? «La legge prevede che questi impianti siano ubicati ad almeno 500 metri delle abitazioni più vicine – dice -; ma in questo caso diverse decine di edifici residenziali, compresa la mia proprietà, distano molto meno. Perchè? Che garanzie abbiamo contro l’inquinamento acustico, quello elettromagnetico e quello chimico in caso di incidenti?».

Dalle informazioni raccolte, aggiunge l’ex campione di motociclismo, i sistemi di raffreddamento delle batterie «sono molto rumorosi»; e il rischio di incendi e fughe di gas tossici, pur minimo, non si può escludere. Proprio la settimana scorsa, fa notare, è andato a fuoco un container di batterie in Germania: «Decine di famiglie sono state evacuate e le operazioni di spegnimento hanno richiesto 30 ore di lavoro».

Legittime preoccupazioni o “sindrome Nimby”?

Preoccupazioni giustificate o “sindrome Nimby“? Noi di Vaielettrico propendiamo per la seconda ipotesi. Nessuna attività umana è a rischio zero; ma di certo l’accumulo di energia a batterie non è tra quelle che possono suscitare allarme sociale. In Italia si contano qualcosa come 730 mila sistemi di stoccaggio elettrico stazionario (qualche centinaio quelli di potenza superiore ai 10 MW) e non si è mai registrato un solo incidente degno di nota. A livello mondiale i BESS su scala industriale sono molte migliaia e gli incidenti si contano sulle dita di due mani. Anche perchè utilizzano le celle batteria Litio-Ferro-Fosfato (LFP), di gran lunga le più sicure.

La controprova viene proprio dalle auto elettriche, che dati statistici incontrovertibili certificano come 25 volte meno esposte al rischio incendio rispetto alle auto termiche.

Concludendo: giusto il pressing dell’opinione pubblica per il rigoroso rispetto delle leggi e delle normative di sicurezza. Sacrosanto il diritto dei cittadini ad una informazione puntuale e trasparente. Lodevole la disponibilità al dialogo delle amministrazioni locali e degli organismi di controllo.

Ma se è vero, come assicura Reggiani, che a Forlì non c’è un’opposizione di principio alla sostenibilità ambientale, il buon senso aiuterà le due parti a trovare un punto d’incontro. E non saranno i trascorsi da “grandi inquinatori” dei due testimonial Reggiani e Dovizioso, caro Marco, a bloccare progetti così importanti per la transizione energetica italiana.