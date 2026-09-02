Ford Puma Gen-E Premium del 2025, con 2.300 km













Anno : settembre 2025

: settembre 2025 Km percorsi : 2.300

: 2.300 Stato Batteria : /

: / Regione : Sicilia

: Sicilia Prezzo: 26.990 euro Ford Puma Gen-E Premium, con 2.300 km Ford Puma Gen-E Premium, con 2.300 km, vendesi a Villafranca Tirrena (ME), in Sicilia. L’auto è stata immatricolata nel settembre 2025.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Matteo: “Vendo auto elettrica Ford Puma Gen-E Premium, con 2.300 km. Autonomia 350/400 km. Motore ottimo, carrozzeria perfetta, stato interni ottimo. Stato rimanenza gomme anteriori e posteriori: 90%. Colorazione Solar Silver.

L’auto è dotata dei seguenti accessori extra:

• Garanzia Ford Protect

• Ford Co-Pilot Pack, con: Adaptive Cruise Control intelligente 12.0 – Telecamera 360°- Sensori parcheggio anteriori – Monitoraggio angolo cieco (Blis).

• Driving Assistance Pack Il prezzo richiesto è di 26.990 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Matteo Morabito, scrivendo all’indirizzo mail: matteo.morabito84@gmail.com o eventualmente su cellulare: 340/6901238.

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte/ Nissan Leaf 2.0 Limited Edition, con 55.500 km

Nissan Leaf 2.0 Limited Edition, con 55.500 km vendesi a Pellizzano (TN), Val di Sole, in Trentino Alto Adige. L’auto è stata immatricolata a marzo 2018.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Marcello:

“Vendo auto elettrica Nissan Leaf, versione 2.0 Limited Edition. Colore nero, 5 porte, con batteria da 40 kWh, 55.500 km effettuati, 150 CV. Unico proprietario.

Auto tenuta sempre in garage, maniacalmente bene, con carrozzeria in perfette condizioni. Cavo caricabatteria Tipo 2 in dotazione + cavetto con presa Schuko. Batteria dell’auto e batteria tampone in perfetto stato (eseguiti test della batteria 12 V e del pacco batterie alta tensione – 12/12 tacche, test eseguiti il 19/06/2026).

Manutenzione annuale sempre eseguita regolarmente c/o concessionaria Nissan “Rotalnord” (provincia di Trento) dove acquistata. Revisione effettuata con scadenza 3/2028 … (continua)

Il prezzo richiesto è di 10.600 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, scrivendo all’indirizzo mail: marcello.afra@tin.it

Le ultime offerte/ Kia EV6 GT (77 kWh), con 34.000 km

KIA EV6 GT (77 kWh) dual motor, con 34.000 km, vendesi a Novara, in Piemonte. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2023.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Gualtiero:

“Vendo auto aziendale per difficoltà di utilizzo dovuto a mancanza di colonnine rapide nelle vicinanze. Compresi nel prezzo: gomme invernali e cavo di ricarica AC”.

Il prezzo richiesto è di 38.000 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Gualtiero Barbero, scrivendo all’indirizzo mail: barbero@rbsoluzioni.com

Le ultime offerte/ XEV YoYo del 2023, con 10.000 km

Quadriciclo elettrico XEV YoYo con 10.000 km vendesi a Pistoia, in Toscana. L’auto è stata immatricolata nel febbraio 2023.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Riccardo:

“Vendo XEV YOYO immatricolata a febbraio 2023, con 10.250 km. Alimentazione 100% elettrica, motore e contralina nuovi. Condizioni perfette; sempre tenuta con la massima cura, senza graffi o danni. Interni come nuovi. Meccanica impeccabile, pronta all’uso, non necessita di alcun intervento.

L’auto è ideale per la città: compatta, agile, economica nei consumi e nei costi di gestione. Parcheggio gratis e ZTL libera.

Visionabile solo su appuntamento e disponibile per qualsiasi prova. Per ulteriori informazioni, foto o per fissare un appuntamento, contattatemi senza impegno“.

Il prezzo richiesto è di 9.900 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Riccardo Gaggioli, scrivendo all’indirizzo mail: BARDAZZI1976@GMAIL.COM

Le ultime offerte /Estrima Birò Big 45 Maxi Dressed del 2026, con 150 km

Quadriciclo elettrico Estrima Birò Big 45 Maxi Dressed, con 150 km vendesi a Roma, nel Lazio. L’auto è stata immatricolata a giugno 2026.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Renzo:

“Vendo quadriciclo elettrico Estrima Birò Big 45 Maxi Dressed, nuovo di zecca (solo 150 km), colore blu/nero, profondo portabagagli. Autonomia di 100 km. Il mezzo si trova a Roma, zona Cinecittà”

Il prezzo richiesto è di 10.000 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Renzo De Luca, scrivendo all’indirizzo mail: deluca.renzo@libero.it o contattando il numero: 342.1351700

Le ultime offerte /Tesla Model 3 Long Range AWD del 2021, con 85mila km

Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD, con 85.000 km vendesi a Trapani, in Sicilia. L’auto è stata immatricolata nell’agosto 2021.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Daniele:

“Vendo splendida Tesla Model 3 Long Range Dual Motor (trazione integrale AWD), versione Refresh con finiture nere, interni aggiornati e pompa di calore. L’auto ha 85.000 km originali, è sempre stata guidata con cura maniacale ed è in condizioni eccellenti. Batteria e motori coperti da garanzia ufficiale Tesla fino ad agosto 2029 (o fino a 192.000 km). La batteria è stata preservata in modo impeccabile, seguendo alla lettera le linee guida Tesla per la massima longevità. (continua…).

Il prezzo richiesto è di 29.800 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Daniele Assennato, scrivendo all’indirizzo mail: danieleassennato@gmail.com

Le ultime offerte /Jiayuan Jipsy JY-HS del 2024, con 5.450 km

Quadriciclo elettrico (L7e) Jiayuan Jipsy JY-HS, con 5.451 km vendesi a Rimini, in Emilia-Romagna. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2024.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Paolo:

“Vendo con grande rimpianto (causa spostamento sede di lavoro fuori Rimini) la minicar elettrica Jiayuan Jipsy JY HS, omologata L7 (guida da 16 anni) immatricolata luglio 2024. Km percorsi 5.451 al momento dell’annuncio, ancora tre anni di esenzione bollo, regolarmente importata e distibuita in Italia, officina assistenza in zona. (continua…)

Il prezzo richiesto è di 8.250 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Paolo Darley, scrivendo all’indirizzo mail: rossomaltese44@gmail.com

Le ultime offerte /Fiat 500e Passion (42 kWh) del 2021, con 61.000 km

Fiat 500e Passion (42 kWh), con 61.000 km vendesi a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. L’auto è stata immatricolata nel giugno 2021.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Marco:



“Vendo FIAT 500e Passion (42 kWh), colore bianco gelato. Dotazioni: U-connect touchscreen 7″, Apple Car play & Android auto, Attention Assist, Lane control, Autonomous Emergency Breaking con riconoscimento pedoni e ciclisti, Cruise control, sensori parcheggio, selettore modalità guida, cavo mode 2. Tagliandi ufficiali annuali.”

Il prezzo richiesto è di 12.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Marco Lattanzio, al numero 338.8225934 oppure scrivendo all’indirizzo mail: marco.lattanzio72@gmail.com

Le ultime offerte /Renault Twingo Z.E. del 2021, con 30.500 km

Renault Twingo Z.E., con 30.500 km vendesi a Modena, in Emilia-Romagna. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2021.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Giovanni:



“L’auto si trova in eccellenti condizioni generali, sia di carrozzeria che di interni, ed è sempre stata custodita e mantenuta con estrema cura e parcheggiata in box auto di proprietà.

Pneumatici originali Michelin in ottimo stato e nel prezzo è compreso un secondo treno completo di cerchi con pneumatici invernali Continental. All’auto è appena stato eseguito il tagliando, che prevede la sostituzione completa del liquido di raffreddamento della batteria di trazione.

L’auto è disponibile per qualsiasi visione e prova di persona a Modena.”

Il prezzo richiesto è di 10.800 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Giovanni Breschi, scrivendo all’indirizzo mail: gbreschi@tiscali.it

Le ultime offerte /Nissan Leaf e+ N-Connecta (62 kwh) del 2024, con 28.000 km

Nissan Leaf e+ 62 kwh, con 28.000 km vendesi a Ragusa, in Sicilia. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2024.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Giuseppe:



“Vendesi Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kwh, con 28000 km. Sempre ricariche con carichino, auto come nuova. Valuto permute con auto d’epoca di mio gradimento.”

Il prezzo richiesto è di 21.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Giuseppe Lissandrello, scrivendo all’indirizzo mail: giuseppelissandrello@libero.it

Le ultime offerte /Citroen ë-C3 You del 2024, con 14.000 km

Citroen ë-C3 You, con 14.100 km vendesi a Como, in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2024.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Fabio:



“Auto in ottime condizioni. Batteria da 44 kWh, caricata quasi sempre a casa. Ho aggiunto Carplay con retrocamera. Nessuna problematica, vendo per passaggio ad auto più grande.”

Il prezzo richiesto è di 18.800 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Fabio Plenzich, scrivendo all’indirizzo mail: plenfami@libero.it

Le ultime offerte /Volkswagen ID.3 del 2020, con 20mila km

Volkswagen ID.3, con 20.000 km vendesi a Cagliari, in Sardegna. L’auto è stata immatricolata nel settembre 2020.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore:

“Vendo Volkswagen ID3, colore bianco, 2 Prese USB-C anteriori, Airbag guida e passeggero con disattivazione, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Ambient Light Multicolor, Bulloni antifurto per cerchi, Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (8A), Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A), Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, Copertura vano bagagli, Display multifunzione a colori 5.3” Active Info Display, Driving Profile Selection – Selezione del profilo di guida, Emergency Call, Freno di stazionamento e funzione “Auto Hold”, Gruppi ottici post. a LED, Illuminazione del vano bagagli… (continua).

Il prezzo richiesto è di 17.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Marcello Illario, scrivendo all’indirizzo mail: ve.ma@mail.com