Ford ci ripensa: “Il Suv elettrico è troppo costoso”. E abbasserà i prezzi…

Ford cambia la sua strategia per l’auto green. Abbandona il progetto del Suv elettrico, che per ora sarà solo ibrido, per concentrarsi su veicoli di dimensioni inferiori e “a prezzi più accessibili”

Non è la prima casa automobilistica che rivede le sue “strategie” elettriche. E non è una sorpresa: i costi – ancora troppo alti – per le auto a zero emissioni mal si conciliano con la tendenza del mercato che spinge sulle auto di grandi dimensioni.

Ford annuncia per il 2026 un nuovo veicoli commerciale elettrico e 2 Suv più piccoli l’anno dopo

L’elettrico – e gli automobilisti più giovani – premiano i veicoli di dimensioni inferiori e non solo per una questione di costi. Da qui l’annuncio di Ford che si concentrerà su veicoli più accessibili piuttosto che su veicoli di grandi dimensioni per i clienti privati.

Ford ha fatto sapere di aver cambiato i suoi piani per il Suv elettrico di grandi dimensioni, che verrà realizzato solo in versione ibrida. E annuncia il lancio di un veicolo elettrico professionale nel 2026, seguito da due Suv di dimensioni più contenute nel 2027.

Ford passa dal Suv elettrico di grandi dimensioni a modelli più “contenuti” nei prezzi e misure

La nuova strategia prevede di concentrarsi su veicoli “a un prezzo inferiore e con una migliore autonomia“. Lo ha dichiarato l’ad Jim Farley: “Abbiamo imparato molto, in qualità di numero due americano dei veicoli elettrici, su ciò che i clienti vogliono e su ciò che serve per essere tra i migliori ed essere comunque redditizi”.

Per ridurre i costi, Ford ha comunicato una revisione delle forniture di batterie e il trasferimento della fabbrica in joint venture con la sudcoreana LG dalla Polonia al Michigan.

Anche la joint venture BlueOval (con l’altro gruppo sudcoreano SK) fornirà le batterie elettriche – per i suoi veicoli attuali e futuri – con una produzione rilocalizzata negli Stati Uniti.

