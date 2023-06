Ford snobba il Cybertruck: non fa per chi lavora

Ford snobba il Cybertruck Tesla, il pick-up che la marca di Elon Musk si accinge a lanciare sul mercato: “Non è un mezzo per chi lavora veramente…”.

Ford snobba il Cybertruck: roba da miliardari della Silicon Valley

È stato il CEO di Ford, Jim Farley, a liquidare la novità Tesla in arrivo, parlando di “un fantastico prodotto di fascia alta parcheggiato di fronte a un hotel“. Quindi: un oggetto che forse diventerà di moda, con cui pavoneggiarsi. Ma non “un mezzo per persone reali” e niente a che fare con i pick-up con cui la Ford padroneggia il mercato, a partire dal F 150, disponibile anche in versione elettrica. In un’intervista alla CNB, Farley ha spiegato perché l’arrivo del Cybertruck lo lascia indifferente: “La realtà è che l’America ama gli sfidanti e noi siamo il leader di mercato per pick-up e furgoni elettrici. Conosciamo quel tipo di clienti meglio di chiunque altro. Se Tesla vuole lanciare il Cybertruck per i clienti della Silicon Valley, ok, ci siamo. Noi non facciamo mezzi così, costruiamo veicoli per persone vere, che fanno un lavoro vero“.

Il lancio a settembre: se le prenotazioni saranno confermate…

Marginale in Europa, il mercato dei pick-up è invece fondamentale negli Stati Uniti, dove questi veicoli sono popolarissimi, non solo nell’America rurale. Un mercato fondamentale un po’ per tutti i costruttori, visti anche gli alti margini di guadagno assicurati dai pick-up, che in realtà sono mezzi piuttosto spartani. Secondo le ultime notizie, Tesla lancerà il Cybertruck verso la fine di settembre e aumentare poi la produzione nel 2024. Pochi giorni fa un prototipo del Cybertruck è stato avvistato mentre sbarcava da un aereo in Nuova Zelanda, forse per i test invernali finali di un collaudo che va avanti da anni. Tesla continua a dire di avere in casa 1,5 milioni di prenotazioni: se il numero dovesse tramutarsi in altrettante consegne, beh, allora Farley non avrebbe tanto da fare lo spiritoso…