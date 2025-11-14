Ford smontava le Tesla e le cinesi per carpirne i segreti: risultato…

Ford smontava le Tesla e diversi modelli elettrici cinesi per carpirne i segreti. Trovando sorprese che non si sarebbero mai aspettati di vedere, come ha spiegato Jim Farley, n.1 della marca americana.

Ford smontava le Tesla…/ Paragone imbarazzante tra Model 3 e Mustang Mach-e: “Avevamo 1,6 km di cablaggio in più…”

È stato uno choc, ma anche un grande punto di svolta smontare pezzo per pezzo una Tesla Model 3 e diverse auto elettriche cinesi nei laboratori Ford. È una tecnica, quella dello smontaggio dei migliori prodotti della concorrenza, piuttosto comune nei grandi gruppi dell’auto. Quel che è raro è che un top maanger come Farley parli apertamente di operazioni di questo tipo, che peraltro non hanno nulla di illegale: “Quando le abbiamo smontate, è stato sorprendente quel che abbiamo trovato“, ha ammesso il manager americano in un’intervista al podcast Office Hours: Business Edition. Farley ha parlato di un esercizio di ingegneria comparativa che ha portato a un bagno di realtà. Esempio: confrontando la Model 3 con la Mustang Mach-E, i tecnici hanno scoperto che il SUV elettrico Ford aveva circa 1,6 km di cablaggio in più rispetto alla Tesla. Con tutto quel che ne consegue in termini di peso, complessità, esigenza di batteria con maggiore capacità per ottenere pari autonomia. In soldoni: costi del veicolo strutturalmente più elevati.

Perdite enormi nella divisione elettrica, ma la rincorsa continua

Stessa operazione di smontaggio con diversi veicoli elettrici cinesi, con esito altrettanto forte. Piattaforme più semplici, integrazione elettronica più avanzata, migliore utilizzo dello spazio. Nonché un rapporto costo/prestazioni sfavorevole. Un quadro “umiliante“, che ha mostrato a Farley “fino a che punto rivali come Tesla e i produttori cinesi erano in vantaggio in termini di efficienza e design”. Da lì è iniziata una rincorsa ancora lungi dall’essere compiuta. Ford continua a perdere un sacco di soldi con la sua divisione elettrica: 5 miliardi di dollari (circa 4,6 miliardi di euro) nel 2024 e una cifra simile anche quest’anno. Un buco che l’azienda ha potuto assorbire grazie ai sontuosi profitti registrati con le motorizzazioni tradizionali. E su cui Farley non recrimina, considerandole uno scotto necessario per recuperare il terreno perduto con la concorrenza. Già dal 2022, con la nascita della divisione elettrica Model e, Ford ha iniziato a riprogettare architetture, software e prodotti, per raggiungere Tesla e i nuovi competitor cinesi.

Ford smontava le Tesla…/ Il vero nemico? I produttori cinesi, futuro a rischio, una vera minaccia esistenziale

Il problema va ben al di là di Tesla: è l’aggressività (e la superiorità) dei marchi cinesi, un chiodo fisso per il top manager americano . A cominciare da BYD, che Farley riconosce “molto più avanti”. Grazie anche a un fortissimo sostegno da parte del governo di Pechino. Oggi il 70% di tutte le auto elettriche vendute del mondo è prodotto in Cina, con costi, qualità e tecnologia di bordo “molto superiori” a quello che si vede in Occidente. Con sistemi di infotainment dominati da colossi come Huawei e Xiaomi, assistenti AI integrati e un’esperienza digitale che nessun produttore occidentale eguaglia. Una “minaccia esistenziale“. La Ford ha dovuto prendere atto che il mercato nordamericano non è disposto a decretare il successo di grandi SUV e pick-up elettrici da 70-80 mila dollari. E sta sviluppando una nuova piattaforma industriale a basso costo per produrre un pick-up elettrico medio da circa 30.000 dollari , atteso per il 2027. Ma farne un successo commerciale non sarà facile: “Siamo in una competizione globale con la Cina, e non solo nei veicoli elettrici. Se perdiamo questa battaglia, non c’è futuro per Ford“, ha concluso Farley. E non solo per Ford, verrebbe da dire…

