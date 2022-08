Ford sempre più green: solo rinnovabili in fabbrica

Mentre la Camera dei Rappresentanti ha approvato in via definitiva il piano ambientale da 370 miliardi di dollari del presidente Biden, la Ford ha effettuato il più grande acquisto di energia green nella storia degli Stati Uniti.

Grazie a un nuovo accordo firmato ieri con il fornitore DTE energy, Ford Motor Company sarà presto in grado di coprire il suo fabbisgno elettrico in Michigan con energia pulita. E’ un passo importante verso l’obiettivo di Ford di raggiungere neutralità di carbonio entro il 2040.

Nuova capacità green per 650 MW

Nell’ambito dell’accordo, per Ford DTE aggiungerà 650 megawatt di nuova capacità di energia green entro il 2025. L’acquisto è un investimento strategico propiziato dal programma MIGreenPower di DTE.

Secondo i dati raccolti dalla Solar Energy Industries Association gli array aumenteranno la quantità totale di energia solare installata di quasi il 70%.

«Questo accordo senza precedenti riguarda un futuro più verde e luminoso per Ford e per il Michigan» ha affermato Jim Farley , presidente e CEO di Ford Motor Company. «La giornata di oggi è un esempio di come ci si sente a trasformare i discorsi in azioni».

Due milioni di tonnellate di CO2 in meno

DTE stima che la costruzione dei pannelli solari creerà 250 posti di lavoro temporanei e 10 posti di lavoro a tempo indeterminato. Le comunità locali che ospitano i progetti di energia rinnovabile di DTE beneficiano anche delle entrate fiscali aggiuntive generate da questi progetti. Queste entrate possono essere utilizzate per i servizi di supporto della comunità, tra cui strade, scuole, biblioteche e soccorritori.

Ford sta già acquistando elettricità green attraverso il programma MIGreenPower di DTE, che è tra i più grandi programmi volontari di energia rinnovabile nel paese. Ad oggi, ha più di 600 aziende iscritte al programma insieme a oltre 62.000 clienti residenziali.

Su base annuale, i clienti di MIGreenPower hanno iscritto al programma 2,8 milioni di megawattora di energia pulita. Questo consente di risparmiare 2,2 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

Ford è il primo produttore di veicoli negli Stati Uniti ed è stata una delle prime case automobilistiche statunitensi ad allinearsi con gli impegni dell’Accordo di Parigi sul clima.

