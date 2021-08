Ford scopre il retrofit: presto un motore elettrico in Kit

Ford con Eluminator potrebbe rivolgersi ai costruttori di veicoli elettrici con un forte senso di fedeltà per il marchio dell’Ovale Blu. I costumizzatori , per esempio, hanno utilizzato a lungo gli attuali motori a benzina in kit di Ford per quipaggiare i loro progetti di derivazione Mustang o Deuce Coupé , tutti Ford.

Ora anche in America si sta sviluppando un mercato per la conversione elettrica dei modelli più iconici. Sicuramente un kit prodotto direttamente dalla Ford per il retrofit potrebbe contrubuire ala conversione,i costi e garantire l’del progetto.Un paio di aziende aftermarket vendono già motori elettrici in Kit. C’è il motore in stile V8 dellapoi installato su un Toyota Land Cruiser vintage. Inoltre quello per Tesla di. Nel 2020,ha presentato un motore elettrico aftermarket che sarebbe stato disponibile per i clienti nella seconda metà del 2021, ma non si è ancora visto.

