– Anno: 07-2022

– km: 39 mila

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Alessandria

– Prezzo: 29.000 euro

Ford Mustang Mach E del 2022 vendesi. La propone Francesco, un lettore di Alessandria. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ford Mustang Mach E del 2022 con 39 mila km a 29 mila euro

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato il nostro lettore piemontese, allegando alcune foto: “Auto full optional, tagliando eseguito in Ford con documentazione, doppie chiavi , gomme nuove con 30 km di usura , 8 anni di garanzia batterie Casa madre Ford, modello Standard Range con 420 km di autonomia“. Da luglio 2022 l’auto ha percorso 39 mila km. Il prezzo richiesto da Francesco è di 29 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail francescocatale@gmail.com , oppure per altre informazioni a info@vaielettrico.it

