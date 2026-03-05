





Anno: 12/2024

Km percorsi: 79 mila

Stato Batteria: 95/97%

Città: Pordenone

Prezzo: 33.400 euro

Ford Explorer RWD del 2024 con 79 mila km

“Vendo per cambio lavoro Ford Explorer Premium RWD 286CV con accessori: Driver Assistance Pack. B&O Premium Sound System da 480 watt con 10 altoparlanti, Subwoofer e Soundbar. Pompa di calore ad alta efficienza energetica. Sedile guida regolazione elettr. Con memorie e massaggio schiena. Pneumatici cambiati a 75.000 . Autonomia dichiarata WLTP 572 km, reali in base al “piede” : fino a 520 percorrendo statali e città. 360 -380 km (se solo autostrada a 120 -130 kmh). La maggior parte della percorrenza in autostrada a 110\120 km/h. Caricato 70% a casa con wallbox, 30% supercharger Tesla Electra. Ancora in garanzia Ford. Immatricolata dicembre 2024. Batteria garanzia per 8 anni o 160.000 km con livello minimo 70%. Oggi tra 94\97% di autonomia da mie stime percorrenze. Usata al 99% con solo guidatore, sedili e rivestimenti come nuovi. Macchina perfetta, sempre in garage quando ferma, curata e lavata ogni 10 gg. Prezzo: 33.400 euro. Contatti: edoabrav@outlook.it

Le ultime offerte / Model 3 del 2020 con 135 mila km

Ecco il breve testo dell’annuncio che ci ha inviato Nicola, un lettore di Varese: “Vendo Tesla Model 3 Long Range, dotata di autopilot intermedio(guida autonoma in autostrada e superstrada). Colore blu, interno bianco in ottime condizioni”. L’auto ha percorso 135 mila km, il venditore parla di “batteria ok”. Il prezzo richiesto è di 20 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al proprietario all’indirizzo mail n.damico@pm.me

Le ultime offerte / MG ZS EV del 2022 con 98 mila km

Claudio, il lettore di Udine che mette in vendita la sua MG ZS EV, ci ha inviato una breve descrizione: “Auto in stato perfetto. Sempre posta in ricovero durante la notte. Carica della batteria sempre effettuata con colonnina in casa a bassa potenza. Tragitto sempre casa-lavoro”. I km percorsi sono 98 mila, la batteria ha ancora il 95% di capacità residua. Il prezzo richiesto è di 13 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail claudio.morittu@gmail.com

Le ultime offerte / Audi e-tron del 2020 con 69.500 km

Testo Annuncio: “Auto come nuova, autonomia 350 km , km 69.500 tutti tagliandati Audi (ultimo tagliando giugno 2025, prossimo in giugno 2027 o a 90 mila km). Usata da ultra60enne. Garanzia Audi Prima Scelta Plus fino a luglio 2026 o 100 mila km. Batterie in garanzia fino a novembre 2028, ancora perfette.4 pneumatici invernali da 21 nuovi. Pacchetto Look Nero Plus. Sedili elettrici con memoria. Allestimento S Line interno-esterno. Tetto apribile, vetri post. oscurati. Virtual cockpit. Volante in pelle con bilancieri neri. Cerchi Sprt da 21. Navigatore MMI Plus Touch. Telecamera ant. e post. Clima 4 zone.Specchietti retrovisori con telecamera. Interni pelle extra Vallona. Impianto audio BANG & OLUFSEN e altri accessori. Valore a nuovo oltre 110 mila euro. No permute o offerte strane“. Prezzo richiesto: 36.900 euro. Per contatti:mauro.nube@libero.it

Audi Q4 Sportback 45 del 2022 con 34 mila km

“Vendo Audi Q4 Sportback 45 e‑tron quattro, in condizioni pari al nuovo, con soli 34.000 km. Nessun difetto estetico o meccanico. L’auto è stata acquistata presso un Centro Audi – Audi Prima Scelta Plus a settembre 2024, sempre mantenuta con cura maniacale. Nessun incidente, graffio, o riparazione. Doppia garanzia: 4 anni su motori e batteria, 2 di garanzia casa madre Audi Plus (necessaria voltura su nuovo proprietario a mio carico). Versione con trazione integrale “QUATTRO”. Utilizzata solo per tragitti extraurbani, mai stressata. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. In regalo due treni completi di pneumatici del valore di €3.000: estivi nuovi, invernali nuovi. Km certificati. Tagliandi regolari. Sempre in garage“. Prezzo 41.900 euro. Contatti: mattia.turiani@gmail.com

Le ultime offerte / Citroen e-C3 del 2025 con 9 mila km

Testo Annuncio: “Cedo leasing sociale Stellantis da privato cittadino con diritto di riscatto (leasing sociale)X Citroen E-C3 Allestimento MAX (il più completo). Batteria 44kWh, colore Blu Montecarlo come da foto. Km attuali9.000 (attualmente in uso, faccio circa 200km a settimana). Condizioni pari al nuovo. Fine leasing 03/2028. Rata 91€ mensile. Riscatto se si decide di tenere l’auto: 12.200€ (costi IVA inclusa). Km inclusi nel leasing 30.000 (10.000 all’annopraticamente). Oppure potete anche decidere di restituirla a fine leasing, senza pagare il riscatto ovviamente. Ottima occasione di prendere un’auto praticamente nuova come se aveste avuto gli incentivi per le auto elettriche. O potete sempre scegliere di restituirla senza penali a fine leasing. Per cedere il leasing è necessario non essere cattivi pagatori ed avere un contratto di lavoro stabile. Stellantis prima di accettare il subentro fa ovviamente dei controlli sul merito creditizio del nuovo intestatario. Tempi per il cambio intestatario leasing: circa 3/4 settimane). Cifra che chiedo per cedere il leasing: 2.250€.Per contatti: marcoroseo87@gmail.com (Bergamo).

Le ultime offerte / BMW iX2 del 2024 con 25.500 km BMW iX2 xDrive30 M Sport Pro. Vettura pari al nuovo, sia esterno che interno, in garanzia ufficiale BMW fino al 2/2028 e con pacchetto manutenzione incluso. Piano manutenzione regolarmente eseguito in concessionaria BMW e documentabile (appena eseguito il 1° tagliando). Interni in pelle, sedili riscaldabili con funzione massaggio, Harman Kardon, tetto in vetro panoramico, full optional. Gomme estive ed invernali con battistrada 80%. Pacco batteria in perfetto stato. Immatricolata nel febbraio 2024, km percorsi 25.500. Prezzo di listino 81 mila euro, prezzo richiesto 44.900 euro“. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore: mail corrado.maffeo@gmail.com, tel. 340-6082991 “Gradirei pubblicare sul vostro forum dell’usato l’annuncio di vendita della mia vettura,. Vettura pari al nuovo, sia esterno che interno, in garanzia ufficiale BMWe con pacchetto manutenzione incluso. Piano manutenzione regolarmente eseguito in concessionaria BMW e documentabile (). Interni in pelle, sedili riscaldabili con funzione massaggio, Harman Kardon,, full optional.. Pacco batteria in perfetto stato. Immatricolata nelkm percorsi. Prezzo di listino 81 mila euro, prezzo richiesto“. Perci si può rivolgere direttamente al venditore: mail, tel. 340-6082991 Le ultime offerte / Hyundai Kona 39 kWh con 8 mila km Hyundai Kona 39 kWh del dicembre 2023 vendesi. La propone Corrado, un lettore di Pavia, spiegando che “vende per necessità” e che l’auto è praticamente nuova, avendo percorso solo 8 mila km. La capacità della batteria, assicura Corrado. è ancora al 100%. Il prezzo richiesto è di 24 mila euro. Chi fosse interessato all’acquisto può contattare direttamente il venditore all’indirizzo mailcorradomauceri2@gmail.com. TOP 5 USATO: le auto elettriche di seconda mano più vendute in Italia

