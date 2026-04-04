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Anno: 09/2024

Km percorsi: 20 mila

Stato Batteria: n.d

Regione: Arezzo

Prezzo: 39.900 euro

Ford Explorer del 2024 con 20 mila km

“Vendo Ford Explorer allestimento Premium 77 KWh Extended Range (Allestimento top di gamma). Potenza 286cv, trazione posteriore Rwd. Garanzia casa madre 8 anni / 160.000 km. Da effettuare ancora prima manutenzione, in quanto Ford consiglia 2 anni/30.000 km. Accessori extra: Pompa calore ad alta efficienza energetica e Driver Assistance Pack (Camera a 360°, Head-Up Display, Active Park Assist, Tecnologie Lane Centering e Lane Change Assist, Hands Free Liftgate). Colore Frozen White.Vettura ricaricata prevalentemente in corrente AC presso la Wallbox domestica con piccole ricariche ed al massimo 80% per uso quotidiano. Tendenzialmente ricarico sempre intorno al 40% riportandola al 60%. Ricarica in DC sporadica, solo per lunghe tratte. Vettura perfetta, non incidentata e visionabile per ogni prova; unico proprietario”. Prezzo richiesto: 39.900 euro. Contatti: cipy-16@hotmail.it

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte / Zoe con 40mila km, battera a noleggio

Zoe con 40mila km vendesi in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2020 e ha la batteria a noleggio. Il prezzo richiesto è di 10 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore scrivendo all’indirizzo mail emilio.zuccotti@fastwebnet.it

Le ultime offerte / Tesla Model Y AWD 2022

“Vendo Tesla Model Y Long Range AWD immatricolata nel 2022. Configurazione completa e manutenzione documentata presso Service Tesla. Specifiche Principali: chilometraggio: 130.578 km (prevalentemente autostradali). Batteria (SoH) al 90%, valore certificato che garantisce ancora un’autonomia elevatissima. Software: pacchetto Autopilot Avanzato (EAP)attivo (Navigazione con Autopilot, Summon). Hardware: computer di guida FSD versione 3 (HW3). Pneumatici: cerchi da 20″ con doppia dotazione estiva/invernale (255/40 R20) praticamente nuovi.Sempre custodita in box, interni bianchi immacolati. Garanzia residua casa madre su componenti critici (batteria/motori) fino a Marzo 2030”. Contatti: CHRISTIAN@MANGOSRL.IT

Le ultime offerte / Model Y Dual Motor del 2022



Ecco il testo dell’annuncio inviato da Michael, un lettore imolese : “Vendo Tesla MY LR DUAL MOTOR in ottime condizioni, perfettamente funzionante. Interni neri, cerchi da “19, mai incidentata. La vendo per passaggio a unaModel Y nuova. Possibilità di subentro a finanziamento. L’auto è disponibile da inizio aprile. Batteria: nessun problema”. Il prezzo richiesto è di 29 mila euro. Percontatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mailmichael.zotti@gmail.com

Le ultime offerte / Renault Megane SW plug-in del 2020

“Vendo Renault Megane Station Wagon Sporter 160 Cv in versione Plug-in Hybrid (E-Tech), allestimento Business. Un’auto perfetta per chi cerca il massimo comfort, spazio per la famiglia o il lavoro. E la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica nei tragitti quotidiani. Unico proprietario, batteria sempre caricata correttamente in bassa tensione, autonomia in elettrico circa 40 km (batteria da 9,8 kWh netti) Manutenzione regolare secondo pianificazione della casa madre, regolarmente tagliandata presso rete ufficiale Renault (dimostrabile). Consumi ridottissimi grazie al sistema ibrido plug-in da 160 CV. Allestimento Business completo di navigatore touch, sensori di parcheggio anteriori/posteriori, retrocamera, Cruise Control e climatizzatore bi-zona. Bagagliaio ampio e modulabile, perfetto per carichi ingombranti o viaggi lunghi. Cavo di ricarica domestica (Schuko) originale Renault incluso”. Prezzo: 18 mila euro. Contatti: modelx@outlook.it

Le ultime offerte / Smart ForTwo del 2023 con 47 mila km

Camilla mette in vendita la sua Smart ForTwo EQ Pure del gennaio 2023con 47 mila km, che descrive così: “Auto in ottime condizioni, tenuta sempre in garage. Tettuccio panoramico e camera posteriore. Set gomme invernali e estive”. L’auto si trova a Varese. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente alla proprietaria scrivendo all’indirizzo mail calzi.camilla@gmail.com

Le ultime offerte / MG Marvel R Luxury con 27 mila km “Vendo splendida MG Marvel R Luxury (top di gamma) del Giugno 2023, con soli27.000 km. In condizioni impeccabili, fornisco con gomme praticamente nuove invernali e estive. Gode della garanzia ufficiale MG fino al 2030, vantaggio enorme per chi cerca un usato elettrico senza pensieri. È dotata diPompa diCalore (fondamentale per preservare l’autonomia in inverno) e sistema di ricarica rapida. 90KW. Interni da Prima Classe, con sedili Premium in pelle, regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati (rinfrescati) per il massimo comfort in ogni stagione. Audio Immersivo: Sistema audio surround firmato Arkamys. Ambient Lighting: Illuminazione interna a LED personalizzabile. Tetto Panoramico apribile. ADAS Livello 2): Grazie al pacchetto MG Pilot, l’auto offre una guida assistita dilivello 2 avanzata, Cruise Control Adattivo, mantenimento attivo della corsia,frenata d’emergenza automatica, monitoraggio angolo cieco e telecamere a 360°. Pari al nuovo, nessun graffio, pneumatici in ottimo stato , i cerchi hanno qualche segno da parcheggio“. Prezzo: 24 mila euro. Contatti: ambroandroid@gmail.com