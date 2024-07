Ford Capri, altro mito elettrico

Il testimonial è l’ex calciatore (e attore) Eric Cantona e la prima impressione, dalle immagini messe in rete da Ford, è di un’estetica piuttosto azzeccata. La Capri arriverà sul mercato in due versioni, una da 77 e una da 79 kWh di batteria NMC. La prima con trazione posteriore, la seconda 4x4. L’autonomia arriva fino a 627 km per la prima, decisamente più leggera, mentre si ferma a 592 per la integrale. Che però è più potente (250 kW contro 210) ed è anche più scattante: 5,3 secondi (contro 6,4) nell’accelerazione da 0 a 100 km/h). Per entrambe la velocità massima è limitata a 180 km/h. Quanto alla ricarica, la versione con trazione dietro arriva a 135 kW, non moltissimo, mentre la versione 4x4 arriva a un più convincente dato di 185 kW. Per la prima occorrono 28 minuti per ricaricare dal 10 all’80%, mentre ne bastano 26 per la seconda.

Un’icona del passato rivive in un Suv EV