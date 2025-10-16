Premium

16 Ottobre 2025
Foppiani primo cliente dei MAN elettrici in Italia

Foppiani primo cliente dei camion elettrici MAN in Italia. Un eTGX 4×2 opererà da Corsico per Rozzano, Voghera e Brescia. Mentre il camion rigido eTGX 6×2-4 funzionerà da Busto Arsizio a Milano e Bergamo.

Foppiani primo cliente con due mezzi: batterie da 534 e 445 kWh

I due eTGX consegnati a Fratelli Foppiani Trasporti sono il top di gamma dei nuovi veicoli industriali elettrici. Il trattore stradale MAN eTGX 18.544 4×2 è equipaggiato con 6 batterie ad alto voltaggio per una capacità complessiva di 534 kWh. Il secondo veicolo, un carro MAN eTGX 26.449 6×2-4, dispone invece di 5 batterie (445 kWh). Le dotazioni dei veicoli consegnati comprendono: 1) MAN SafeStop Assist. Specchi digitali MAN OptiView. 2) Cabina GM. 3) Sistema di frenata rigenerativa. 4) Cambio MAN TipMatic 4. 5) Pacchetti MAN Digital Services attivi per 5 anni. Entrambi i veicoli sono dotati dei più recenti sistemi di sicurezza ,per salvaguardare utenti della strada e autisti.

A Corsico ricarica aziendale da 250 kW, espandibile a 400

L’analisi di elettrocompatibilità condotta da MAN Truck & Bus Italia ha evidenziato due poli operativi principali. Corsico (MI) per il trattore e Busto Arsizio (VA) per il carro. Le percorrenze del trattore si sviluppano in un modello di navettaggio con ritorno alla base. Toccando Rozzano, Voghera, Codevilla, Brugna, Brescia e Gussago. Il carro opera prevalentemente nella tratta darà e per Busto Arsizio, tramite l’hinterland milanese e bergamasco. L’azienda Fratelli Foppiani è dotata a Corsico di una CPU-Power Unit da 250 kW, espandibile fino a 400 kW. E di un satellite con doppio sistema di cable management ottimizzato. L’infrastruttura, progettata da Kempower, consente l’aggiunta di ulteriori punti di ricarica. Offrendo così flessibilità per accompagnare la crescita della flotta elettrica.

