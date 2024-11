Fondo innovazione (100 mln): fino al 13/12 per agricoltura green

Il fondo innovazione dedicato all’agricoltura finanzia veicoli e macchine a basse emissioni, robot, droni, soluzioni di sensoristica, piattaforme 4.0. Dispositivi per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche. C’è tempo fino al 13 dicembre (h.12) per accreditarsi, compilare e preconvalidare la domanda di accesso al bando.

I beneficiari: agricoltori, allevatori, pescatori e dell’acquacoltura

La transizione green tocca anche le attività primarie – dall’agricoltura all’allevamento passando per la pesca – con nuove opportunità per gli imprenditori che intendono realizzare progetti innovativi.

Questi i tempi: fino al 13 dicembre (h. 12) sarà possibile accreditarsi, compilare e preconvalidare la domanda di accesso per il bando 2024 di Fondo Innovazione. L’intervento gestito da Ismea.

Dalle 12 del 18 dicembre 2024, sarà invece possibile convalidare le domande che verranno finanziate in base all’ordine di convalida. Per l’anno 2024, la dotazione finanziaria complessiva è di 100 milioni.

L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda deve essere compreso tra 70.000 (10.000 euro per le Pmi della Pesca) e 500.000 euro.

I beni finanziabili: dai droni alle macchine elettriche

Il fondo è finanziato dal decreto del ministero dell’agricoltura del 9 agosto 2023. All’articolo 5 i beni finanziabili. C’è tanto green. Alla lettera B dell’articolo si legge: «Macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

motorizzazione elettrica e destinazione ad attivita’ agricole o zootecniche».

Anche per la pesca si punta sul green: «Attrezzature di bordo volte alla riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci».

Il perimetro dei contributi è ampio, non solo elettrico e tocca anche le soluzioni robotiche, quelle digitali e quelle che permettono la riduzione del consumo delle risorse idriche e dei trattamenti fitosanitari.

Per saperne di più tutta la documentazione è scaricabile dal sito di Ismea al link.

