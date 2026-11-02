Focus flotte aziendali elettriche: ci dite come gira la vostra? Vaielettrico accende un faro sul tema, anche in vista di un evento che si terrà a Milano il 5 marzo del 2027.

Focus flotte aziendali elettriche: bilancio positivo o…?

Il nostro approccio non cambia: vogliamo che sia chi l’auto elettrica la usa tutti i giorni a condividere la sua esperienza. In questo caso con uno o tanti veicoli aziendali. Un report senza sconti, nel bene e nel male, per farci un’idea più precisa della validità (e degli eventuali limiti) di questa scelta. Poca teoria e tanta pratica. Per esempio sul come affrontare problemi come il rimborso delle ricariche effettuate a casa dal dipendente. O la scelta della app per quel che riguarda invece i rifornimenti in viaggio. O vantaggi e svantaggi dell’uso promiscuo. Consci che l’auto elettrica in Italia, ferma per ora a una quota di mercato che non va oltre l’8%, si afferma solo se parte il mercato flotte. Mercato già florido nei prinicpali Paesi europei, con quote ben superiori alla nostra. Che cosa manca per convincere al grande salto chi se ne occupa in azienda? E che consuntivo fa chi di EV ne ha già parecchie?

Il GSE ha un simulatore per verificarlo

Ricordiamo che sul tema è disponibile online un simulatore reazlizzato dal GSE, il Garante della transizione energetica. Sul sito si legge che “la scelta di dotarsi di una flotta veicolare elettrica consente una riduzione dei costi di gestione. In particolare quello del carburante e della manutenzione, ma anche, grazie alle minori emissioni, di ridurre il proprio impatto sull’ambiente“. Rimandando alla guida rapida per “effettuare una simulazione e scopire i vantaggi”, a seconda che si tratti di una nuova flotta o di rinnovarne una esistente. Il GSE si sofferma poi sui certificati bianchi. Ovvero il meccanismo che incentiva i risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica. Incremento che dev’essere rendicontabile, tenendo presente che un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata equivalente di petrolio (Tep).

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