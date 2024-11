Flying Flea, il brand elettrico di Royal Enfield

Royal Enfield ha presentato un brand elettrico che omaggia il mitico modello Flying Flea.

Il tanto atteso debutto della prima Royal Enfield è andato oltre le aspettative. Non è stata svelata solo una moto, ma addirittura un nuovo marchio che, seppur sotto l’ombrello del brand indiano, sarà del tutto autonomo.

Si chiamerà Flying Flea, in omaggio alla moto che dal 1939 al 1945 venne paracadutata al seguito delle truppe alleate. Un simbolo di libertà e un mezzo versatile e leggero. Per ora sono state svelate due moto la Flying Flea C6 , dallo stile classico, e la Flying Flea S6 , dallo stile scrambler. Entrambe nascono sulla stessa piattaforma e saranno in commercio a partire dalla primavera del 2026.

Sono pensate per un utilizzo urbano o city+ (brevi gite) ma non rinunciano a un corredo tecnologico di alto livello e caratteristiche tecniche notevoli. Salta ad esempio immediatamente all’occhio la forcella Girder in alluminio forgiato con parafango articolato.

FF-C6, la prima Flying Flea della nuova era

La Flying Flea l’FF-C6 è l’interpretazione moderna dell’originaria Flying Flea e sarà la prima moto del marchio. Il design retro-futuristico coniuga linee classiche con le tecnologie più avanzate. Il telaio è in alluminio forgiato mentre il supporto della batteria è in magnesio per essere ancora più leggero. Notevole la cura nella realizzazione dell’alettatura che forma un disegno molto elegante sui fianchi della moto. Sul manubio invece spicca un display circolare touchscreen che è nuovamente fusione tra linee classiche e tecnologia avanzata. La FF-C6 racchiude 28 brevetti e utilizza un software proprietario sviluppato internamente. Le combinazioni sono oltre 200.000 e la moto apprende continuamente per adattarsi allo stile di guida del pilota. L’esperienza in sella – garantiscono da Royal Enfield – è molto emozionante e al contempo senza alcun impegno. Gli assistenti alla guida garantiscono un alto livello di sicurezza lasciando il piacere della guida.

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli tecnici, ma nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più.

“Flying Flea non è solo una nuova divisione – ha dichiarato Mario Alvisi, Chief Growth Officer of Electric Vehicles di Royal Enfield –, ma un nuovo inizio sotto ogni punto di vista. Questo è molto più di un nuovo marchio di Royal Enfield: è un approccio completamente nuovo per il marchio. Abbiamo lavorato instancabilmente per mettere insieme un team e una cultura di livello mondiale, abbiamo investito in un’infrastruttura all’avanguardia, in una tecnologia leader di categoria e abbiamo creato sia il marchio che i prodotti partendo da un foglio bianco. Il risultato finale è un prodotto diverso da tutti gli altri presenti sul mercato. Questi prodotti non solo offrono un mix sofisticato tra design autentico e tecnologia all’avanguardia, ma sono costruiti appositamente per uno spazio completamente nuovo. Flying Flea si rivolge a coloro che non accettano compromessi in termini di design e funzionalità, che cercano una tecnologia che esalti le loro esperienze e che apprezzano la facilità d’uso, la proprietà e, soprattutto, il divertimento.”

