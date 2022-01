Flyer UprocX, e-mtb premiata al Design innovation 2022

Flyer UprocX e-mtb premiata con il prestigioso riconoscimento Design & innovation award 2022. Per l’azienda svizzera è il secondo premio consecutivo nella categoria e-mountain bike a testimonianza che il lavoro va nella direzione giusta.

«Con la Uproc X, Flyer ha trovato una nova formula per la moderna macchina da arrampicata: grazie all’evoluta geometria, la Uproc X posiziona perfettamente il pilota nell’e-mountain bike per affrontare le salite ripide. Il potente motore Panasonic GX Ultimate fornisce direttamente un’incredibile potenza affinché la Flyer salga inarrestabile su qualsiasi montagna e possa comunque sviluppare con precisione la sua coppia di 95 Nm nella modalità smart automatica.

La Flyer coniuga l’innovativo sistema motore con il comando FIT 2.0, che si distingue per l’elevata connettività e le caratteristiche digitali», è stato il verdetto della giuria.

La giuria di esperti ha dunque elogiato caratteristiche di arrampicata, il telaio, il motore Panasonic e la FIT -bike Technology. Inoltre, la Uproc X convince gli esperti con l’innovativo telaio in carbonio che, grazie al fissaggio, consente di posizionare saldamente la grande batteria da 750 Wh e di estrarla facilmente.

Flyer UprocX, e-mtb premiata anche per il prezzo

Secondo la giuria, altri punti a favore sono le interface Monkey-Link integrate, che facilitano l’installazione delle luci anterior e l’efficace integrazione del motore Panasonic.

È stato testato il modello Flyer Uproc X 9.50. «Siamo molto felici di aver vinto il premio per la Uproc X. Per questa potente bicicletta abbiamo sviluppato un nuovo telaio in carbonio e bilanciato la geometria fin nei minimi dettagli. Per noi era importante che la bicicletta fosse davvero divertente su ogni percorso. La giuria del Design & Innovation Award ha ora confermato in modo evidente che il nostro team di progetto ha realizzato una bici da trail perfetta», afferma il responsabile prodotto di Flyer, Philipp Suter.

Una e-bike da premiare per la tecnologia avanzata certo. Ma che non ha costi esorbitanti. Infatti la gamma Uproc X è in vendita con un prezzo a partire da 5.400 euro circa. Il costo si riferisce alla versione 2.10, mentre per il top di gamma e cioè la 9.50 si superano i 10.000 euro.

Telaio e motore innovativi

La nuova Flyer UprocX e-mtb premiata è dotata di un nuovo telaio in carbonio a 4 snodi dal design avanzato e di una comoda escursione alla ruota anteriore e posteriore di 150 mm. E’ equipaggiata con il motore Panasonic Ultimate Pro FIT con una coppia di 95 Nm e una potenza di picco di 600 Watt.

Il fissaggio della batteria tramite un bullone avvitato garantisce una posizione senza vibrazioni della batteria completamente integrata e consente di sostituirla in pochi passaggi, utilizzando una chiave a brugola da 6. I modelli top di gamma si distinguono per l’elegante attacco manubrio completamente integrato.

Ruote diverse e batteria long life

Tutti i modelli dispongono di un’interfaccia MonkeyLink. Alla quale, con un semplice passaggio, è possibile collegare la luce anteriore, alimentata dalla batteria. Il concetto Mixed Wheels, con 29 pollici per la ruota anteriore e 27.5 pollici per la ruota posteriore consente un comportamento estremamente affidabile, ottima tenuta e agilità. L’integrazione di sistema FIT 2.0 con funzioni intelligenti si adatta alle esigenze di guida individuali.

In questo modo la «modalità Long-life» massimizza la durata della batteria. Può essere impostata nell’app. Un’altra novità è la «funzione Boost», che consente di attivare per breve tempo il motore nella modalità turbo. Per esempio quando si attraversa un incrocio.

Il display può essere sostituito in qualsiasi momento con un display di dimensioni maggiori.

